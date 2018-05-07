Едем в объезд: график перекрытия дорог в Тюмени на 9 Мая

Тюмени 9 Мая из-за праздничных мероприятий временно перекроют движение в центре города. Ограничения на движение транспорта затронут несколько главных улиц.

С 7 до 15 часов нельзя будет проехать по участкам: улицы Республики (от Луначарского, 2 до пересечения с Профсоюзной); улицы Ленина (от Ленина,2 до Мориса Тореза); улиц Володарского и Хохрякова (от Челюскинцев до Профсоюзной); улиц Ямской и Луначарского (от Коммунистической до Полевой). Не пустят автомобилистов и на прилегающие участки улиц Дзержинского, Певромайской, Водопроводной, 8 марта, Орджоникидзе, Мориса Тореза. Из прилегающих дворов также нельзя будет выехать.

С 9 до 12 часов ограничат движение по улице Республики (от Мельникайте до Профсоюзной, и на подъездах с улиц Максима Горького и Холодильной), по улице Минской (от Малыгина до Котовского) и улицу Фабричную.

С 7 до 2:00 часов небольшой часть улицы Республики превратится в пешеходную зону. Прогулочным сделают участок от улицы Перекопской до Луначарского, 2.

Общественный транспорт поедет в объезд — по улицам 50 лет ВЛКСМ и 50 лет Октября.

— Припаркованные на вышеуказанных улицах машины могут эвакуировать, — рассказали в региональной Госавтоинспекции

9 мая в городе пройдут массовые мероприятия. Празднование начнется с парада, а закончится — салютом на городской набережной.