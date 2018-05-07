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Жители Жаровихи и зоозащитники просят помочь истощенной нерпе на льду Юраса
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Жители Жаровихи и зоозащитники просят помочь истощенной нерпе на льду Юраса 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
На льду реки Юрас в районе СОТ «Локомотив» замечена нерпа — животное находится в ослабленном состоянии и нуждается в помощи. Ради ее спасения местные жители позвонили в МЧС, но получили отказ, рассказала обратившаяся Марья Соболь.
В пресс-службе МЧС прокомментировали, что они действительно не выезжают на подобные случаи, связанные с помощью животным, так как нет специалистов соответствующего профиля. Чаще такие выезды совершают специалисты областной службы спасения. По словам специалиста отдела по связям с общественностью в областной службе спасения Светланы Кузнецовой, сегодня к ним подобного вызова не поступало. В последний раз к ним с просьбой спасти нерпу со льда, правда, Северной Двины обращались 2 мая. Случайный прохожий обнаружил животное на реке между клубом «Пеликан» и рестораном «ПаратовЪ», но когда спасатели приехали, нерпы уже не было. Курировали эту ситуацию и активисты центра помощи дикой фауне «Мата-Мата». По их словам, тогда службу спасения ждать пришлось около трех часов.
В подобном случае действительно может помочь общественная организация — вспомнить только спасение детёныша кольчатой нерпы по имени Боря. Но эффективно помочь можно только в случае слаженных действий со спасательными службами. — По фотографии видно, что она истощена, при смерти находится, ее, конечно, необходимо отловить, начать реабилитировать, откармливать искусственно — с помощью зонда. Я звонила в городскую службу спасения — мне отказали, прочитали лекцию, что мы не правы, что спасать нельзя. Они в естественной среде, и всё нормально. Да, у нас нет специального реабилитационного центра, но сидеть и смотреть, как животное умирает — неправильно. Случаи были уже, когда мы откармливали и выпускали потом. Но сейчас нужна помощь специальных служб, которые могли бы до нее добраться, — прокомментировала руководитель «Мата-Мата» Елена Фокина.
Если вы увидели кого-то из представителей ластоногих в такой ситуации, то обратиться в службу спасения можно по телефону 8 (8182) 22-99-92, а также сообщить можно в «Мата-Мата» по номеру 8 952 303-55-46.
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