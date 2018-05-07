Архангельские зоозащитники требуют спасти заплывшую в Жаровиху нерпу

Зоозащитники Архангельска сообщают, что нерпу, которая сейчас находится в черте Архангельска, нужно спасать.

Животное находится на речке Жаровиха уже несколько дней. В соцсетях неоднократно публиковались фотографии с этой молодой особью, но как сообщают в архангельском центре помощи дикой фауне «Мата-Мата», нерпу срочно нужно спасать.

«Прямо сейчас на Жаровихе умирает от истощения молоденькая нерпа! — пишут они. — Наша архангельская служба спасения, обладающая необходимыми техническими средствами, консультируется со специалистами. И рассказывает нам, как мы не правы в желании помочь животным. Молодые звери, отлучаются от мамы и начинают самостоятельно питаться не рыбой, а ракообразными, которые обитают только в чистой воде! — говорят в Центре. — Им нечего есть в Северной Двине, куда сливается вся дрянь и отработка нефтепродуктов с кораблей. К сожалению, мы ничем не можем помочь этому нерпенышу, и он просто умрет. У нас нет лодок, подойти к животному невозможно».

По словам защитников, они бы спасли нерпу и сами, но из обмундирования для выхода на весенний лёд у них есть только две длинные веревки.