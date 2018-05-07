Участником волгоградского парада Победы стал внук легендарного Мелитона Кантарии

На площади Павших Борцов прошла генеральная репетиция парада Победы. За день до главного выхода водителям осталось проверить все механизмы боевых машин, а военным — выправить форму, начистить ботинки и подстричься.

Шлейфом за парадными УАЗИками, объезжающими главную площадь города, тянется громогласное «Ураа» — в хоре мужских басов и баритонов тонут тонкие голоса барабанщиц и студенток волгоградской академии МВД

— Мы готовы к параду. Завтра еще раз отгладим свою форму, подстрижемся и будем ждать финального выхода. В День Победы мы прошагаем по своему плацу и после утренней разминки приедем на площадь Павших Борцов, — рассказывают волгоградцы.

Парадные коробки в гимнастерках, летных шлемах и сбившихся набок касках встречает взвод регулировщиц в военной форме. На расстоянии вытянутой руки на площади дежурят 65 красавиц в пилотках, скрывающих аккуратно убранные косы.

— Второго февраля мы собрали отряд из 42 девушек. Ко Дню Победы нас стало уже 65, — рассказывает командир отряда Лейла Гриднева. — Нас постоянно спрашивают, где мы находим таких очаровательных регулировщиц и проводим ли для них специальный кастинг? В Волгограде живут самые красивые девушки: в наш отряд попадают действующие сотрудницы волгоградской полиции, офицеры. Конечно, у нас есть издержки: часто коллеги уходят в декрет. Но, кстати, многие из них после небольшого перерыва вновь возвращаются в строй и примеряют на себя военную форму.

За тысячей пеших участников парада следят не только мальчишки в военной форме, но и родители военных. В общем строю своего сына ищут родственники легендарного Мелитона Кантарии, водрузившего знамя Победы на крышу Рейхстага.

— Мелитон Кантария — мой двоюродный дедушка, которого я, к сожалению, не увидел в живых, — рассказывает его внук Гога Кантария. — Каждый раз меня спрашивают, помогает ли мне в жизни известная фамилия. Если честно, никак не помогает. Молодежь не знает, кем был мой дед. Зато как приятно шагать по площади Павших Борцов и слышать «Кантария» — фамилию деда, свою фамилию. К сожалению, в 1945 году он не смог участвовать в параде Победы. Тем ответственнее сегодня шагать в колонне мне. А как гордятся родители — каждый раз снимают на телефон и рассказывают родным. У нас дома есть знамя Победы в миниатюре, фотографии и вещи деда. То, что суждено увидеть только нам. А вот знаменитых часов с того самого исторического снимка у нас, к сожалению, не осталось.

Вслед за пешими участниками парада на главную площадь выезжают боевые машины, обутые в резиновые башмаки. Колонну современных машин ведет легендарный Т-34-85, поблескивающий свежей краской.

— Солдаты волгоградских гарнизонов, водители боевых машин участвуют в параде каждый год. А мы лелеяли свою мечту 10 лет — сначала не могли собрать коробку, потом закупить форму, — рассказывает атаман волгоградского казачьего округа Александр Кривенцев. — Дойти до генеральной репетиции смогли не все казаки — добиться идеального строевого шага у некоторых так и не получилось. Какое главное требование? Хорошо идти. Претензий к нашему внешнему виду у руководства нет — опрятная и аккуратно убранная борода никого не смущает.