Кадровые перестановки в правительстве РФ в 2012-2018 годах. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2018 года состоялось вступление в должность избранного президента РФ Владимира Путина. В связи с его инаугурацией правительство РФ, возглавляемое Дмитрием Медведевым, складывает свои полномочия. Такое требование содержится в федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года.
Правительство Медведева было сформировано в мае 2012 года после вступления в должность избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая, в день своей инаугурации, глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для назначения на должность премьер-министра. 8 мая нижняя палата парламента поддержала это представление (за — 299 депутатов из 450, против — 144), после чего был подписан соответствующий указ президента. 21 мая была утверждена структура правительства, в которую вошли семь вице-премьеров и 20 министров.
В последующие шесть лет сменились руководители семи министерств, были созданы три новых министерства и ликвидированы два, учреждены две новые должности вице-премьеров. В результате по состоянию на 7 мая 2018 года в структуру кабинета входили девять заместителей председателя правительства и 21 министр.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию отставок и назначений в правительстве в 2012-2018 годов.
Вице-премьеры
8 мая 2013 года заместитель председателя правительства РФ — руководитель Аппарата правительства РФ Владислав Сурков был освобожден от должности по собственному желанию. 20 сентября того же года он перешел на работу в Администрацию президента РФ, где стал помощником главы государства Владимира Путина.
22 мая 2013 года новым вице-премьером — руководителем Аппарата правительства был назначен заместитель Владислава Суркова Сергей Приходько, который с 8 по 21 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя Аппарата.
31 августа 2013 года в правительство из Администрации президента перешел помощник главы государства Юрий Трутнев. Он получил пост заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, который был учрежден указом главы государства в тот же день.
19 октября 2016 года Путин одобрил предложение Медведева о введении дополнительного поста вице-премьера. В тот же день новым заместителем председателя правительства, курирующим вопросы физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, был назначен бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Ранее эти полномочия входили в сферу ответственности двух вице-премьеров: за туризм и молодежную политику отвечала Ольга Голодец, за физкультуру и спорт — Аркадий Дворкович.
Министры
17 октября 2012 года свой пост покинул министр регионального развития РФ Олег Говорун. Отставка последовала спустя месяц после выговора, который министр получил от президента РФ за ненадлежащее исполнение майских указов. В октябре 2013 года Говорун перешел на работу в Администрацию главы государства, где занял пост начальника Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Новым главой Минрегиона 17 октября 2012 года стал экс-губернатор Костромской области Игорь Слюняев (в октябре 2014 года сменил фамилию на Албин). Он занимал этот пост до 8 сентября 2014 года, когда Министерство регионального развития было ликвидировано.
6 ноября 2012 года вскоре после начала громкого коррупционного скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис» в отставку был отправлен министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Во главе ведомства его сменил Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост губернатора Московской области, бывший руководитель МЧС России. Сердюков в 2013 году перешел в госкорпорацию «Ростех». В ноябре 2013 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности, однако Сердюков избежал уголовной ответственности в связи с амнистией по случаю 20-летия конституции.
24 июня 2013 года министр экономического развития Андрей Белоусов перешел на работу в Администрацию президента РФ. В тот же день главой министерства был назначен Алексей Улюкаев, ранее занимавший пост первого заместителя председателя Центрального банка РФ. 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан за вымогательство взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, 15 ноября отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. 30 ноября 2016 года новым главой Минэкономразвития стал заместитель Улюкаева Максим Орешкин. Сам бывший министр 15 декабря 2017 года был приговорен к восьми годам лишения свободы.
31 августа 2013 года был освобожден от должности Виктор Ишаев, министр РФ по развитию Дальнего Востока — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Новым руководителем ведомства 11 сентября 2013 году был назначен сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, бывший президент "Деловой России" Александр Галушка.
1 ноября 2013 года указом главы государства Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству было преобразовано в одноименное министерство. Его руководителем был назначен губернатор Ивановской области Михаил Мень.
31 марта 2014 года для интеграции Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации было создано Министерство РФ по делам Крыма. В тот же день его возглавил замминистра экономического развития Олег Савельев. 15 июля 2015 года он покинул свой пост в связи с ликвидацией ведомства.
12 мая 2014 года в правительстве «в целях комплексного решения вопросов, связанных с созданием условий для социально-экономического развития» региона было образовано Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Руководителем нового ведомства в тот же день стал губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
22 апреля 2015 года министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров перешел на работу в Администрацию президента РФ. Минсельхоз в тот же день возглавил бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.
19 августа 2016 года был освобожден от должности Дмитрий Ливанов, министр образования и науки РФ. Во главе ведомства его сменила Ольга Васильева, ранее занимавшая должность заместителя начальника управления Администрации президента РФ по общественным проектам. Ливанов стал спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.
19 октября 2016 года заместитель министра спорта РФ Павел Колобков был назначен главой ведомства вместо Виталия Мутко, который стал вице-премьером правительства РФ.