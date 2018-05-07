Кадровые перестановки в правительстве РФ в 2012-2018 годах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2018 года состоялось вступление в должность избранного президента РФ Владимира Путина . В связи с его инаугурацией правительство РФ , возглавляемое Дмитрием Медведевым , складывает свои полномочия. Такое требование содержится в федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года.

Правительство Медведева было сформировано в мае 2012 года после вступления в должность избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая, в день своей инаугурации, глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для назначения на должность премьер-министра. 8 мая нижняя палата парламента поддержала это представление (за — 299 депутатов из 450, против — 144), после чего был подписан соответствующий указ президента. 21 мая была утверждена структура правительства, в которую вошли семь вице-премьеров и 20 министров.

В последующие шесть лет сменились руководители семи министерств, были созданы три новых министерства и ликвидированы два, учреждены две новые должности вице-премьеров. В результате по состоянию на 7 мая 2018 года в структуру кабинета входили девять заместителей председателя правительства и 21 министр.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию отставок и назначений в правительстве в 2012-2018 годов.

Вице-премьеры

8 мая 2013 года заместитель председателя правительства РФ — руководитель Аппарата правительства РФ Владислав Сурков был освобожден от должности по собственному желанию. 20 сентября того же года он перешел на работу в Администрацию президента РФ , где стал помощником главы государства Владимира Путина.

22 мая 2013 года новым вице-премьером — руководителем Аппарата правительства был назначен заместитель Владислава Суркова Сергей Приходько , который с 8 по 21 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя Аппарата.

31 августа 2013 года в правительство из Администрации президента перешел помощник главы государства Юрий Трутнев . Он получил пост заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, который был учрежден указом главы государства в тот же день.

19 октября 2016 года Путин одобрил предложение Медведева о введении дополнительного поста вице-премьера. В тот же день новым заместителем председателя правительства, курирующим вопросы физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики, был назначен бывший министр спорта РФ Виталий Мутко . Ранее эти полномочия входили в сферу ответственности двух вице-премьеров: за туризм и молодежную политику отвечала Ольга Голодец , за физкультуру и спорт — Аркадий Дворкович

Министры

Александр Галушка. 31 августа 2013 года был освобожден от должности Виктор Ишаев , министр РФ по развитию Дальнего Востока — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Новым руководителем ведомства 11 сентября 2013 году был назначен сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, бывший президент "Деловой России"

31 марта 2014 года для интеграции Республики Крым города Севастополя в состав Российской Федерации было создано Министерство РФ по делам Крыма. В тот же день его возглавил замминистра экономического развития Олег Савельев . 15 июля 2015 года он покинул свой пост в связи с ликвидацией ведомства.

Лев Кузнецов. 12 мая 2014 года в правительстве «в целях комплексного решения вопросов, связанных с созданием условий для социально-экономического развития» региона было образовано Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Руководителем нового ведомства в тот же день стал губернатор Красноярского края

19 августа 2016 года был освобожден от должности Дмитрий Ливанов , министр образования и науки РФ. Во главе ведомства его сменила Ольга Васильева , ранее занимавшая должность заместителя начальника управления Администрации президента РФ по общественным проектам. Ливанов стал спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной