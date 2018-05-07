Эксперт: Будет реформа высшего образования — она давно назрела

— Основное по прогнозам на грядущую шестилетку сказал сам Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Хочу сказать по вопросу повышения пенсионного возраста. Судя по словам Путина, либеральная точка зрения, что необходимо пенсионный возраст повышать, явно не находит понимания в высших кругах страны. Расчеты дают понять, что экономического эффекта от этого не будет, а негативный социальный эффект будет и очень серьезный.

Касательно развития предприятий. Есть уже серьезные спехи по линии ВПК и сельского хозяйства. Упор будет сделан на легкую промышленность, в том числе на развитие малого предпринимательства. Для него уже сделали немало: простили долги и упростили налогообложении. Все это придется делать в условиях серьезного внешнего давления, соответственно, оборонная промышленность будет в приоритете по-прежнему. Как и органы правопорядка, безопасность.

Успешная работа в Сирии позволяет с оптимизмом смотреть на расширение влияния России на том направлении. Крайне позитивно смягчение на Корейском полуострове, к сожалению, пока такого же не достигли на Ближнем Востоке, в Иране сохраняется напряженность. Это будет важным направлением нашей дипломатии, как и попытки реформировать ООН . Она потеряла свою роль и значение за последние годы. Необходима реформа Совбеза, реформа права вето, необходимо жесткое следование Уставу ООН со стороны государств-членов.

Конечно, будет сделана ставка на дальнейшее импортозамещение. В том, что касается элит, будет продолжена политика по национализации элит. Самая сложная задача для нового правительства — где взять новые рабочие места? Есть движение в сторону роста эффективности труда, высвобождаются люди, но где взять для них новые места? На рынок труда входит серьезное новое поколение — сейчас идет пик — проседание будет лет через десять, но до этого надо предоставлять им рабочие места.

Будет, несомненно, реформа высшего образования — она давно назрела. Нынешняя система для нашего цифрового общества устаревшая, догоняющая. В здравоохранении будет продолжена реформа, тем более, уже признано, что она пошла не совсем правильно. Необходима коррекция. И в производстве отечественных лекарств и доступности медпомощи — все будет меняться.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Трансляция «ВМ»

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