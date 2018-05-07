В Нижневартовском районе отметили День прилета вороны

5 мая в Агане в 23-й раз отметили День прилета вороны. В этом году ежегодный национальный праздник коренных народов севера был посвящен 90-летию Нижневартовского района.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации муниципального образования, именно в Агане 23 года назад начали отмечать День прилета вороны. Позже Нижневартовский район стал родоначальником и других национальных праздников — охотника и оленевода, обласа и дня осени. Вслед за ним традицию отмечать их переняли соседние муниципалитеты Югры

Инициативы коренных жителей поддерживает администрация Нижневартовского района и лично глава Борис Саломатин. Он регулярно проводит встречи с представителями ханты, манси и лесных ненцев.

"Мы подчеркиваем значимость коренных жителей, развитие культуры, самобытности Нижневартовского района. На самом деле с большим уважением относимся к коренным жителям. Это земля предков коренных жителей. И сегодня мы, работая на этой земле, проводим мероприятия, которые бы позволили коренным жителям вести традиционный образ жизни, развивать свою культуру", — ранее отмечал Б. Саломатин.

По хантыйской традиции в День прилета вороны чествуют новорожденных, поэтому все мамы и малыши получили подарки от администрации района.

Стоит отметить, что сегодня в Нижневартовском районе проживают более 2 500 представителей КМНС. С апреля 2017 года в их семьях родилось 58 детей, в том числе 12 — у жителей Агана.

Другой обязательной составляющей праздника являются национальные мастер-классы. Мастера Межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел охотно делились опытом с гостями. Со своей творческой программой на праздник приехали сотрудники варьеганского этнографического парка-музея.

В национальном чуме любой мог отведать уху, ягодные пироги и травяной чай. Посетителям ярмарки предлагались сувениры, обереги и другие изделия ручной работы. Кроме того, в палатках фермеров и предпринимателей Нижневартовского района развернули дегустации и продажу рыбы, дикоросов, мясной и молочной продукции.

Параллельно в Агане прошел фестиваль-эстафета «Дни городских и сельских поселений», приуроченный к 90-летию Нижневартовского района.

По словам главы района Бориса Саломатина, юбилей Нижневартовского района — это возможность вместе перевернуть страницу общей истории. В развитии страны, ее становлении в качестве сильной нефтяной державы именно Нижневартовский район сыграл значимую роль, как территория с огромными запасами углеводородного сырья. Район-труженик объединил сильных духом людей, которые покорили суровый север и дали стране ресурсы, поддержав ее мощь и величие. В эти дни отдают дань уважения и отмечают заслуженными наградами почетных тружеников, ветеранов труда, тех, кто и сегодня продолжает вносить вклад в развитие Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и России . Уважение к своей истории является основой сегодняшнего благополучия Нижневартовского района.

Одним из ярких примеров любви к истокам является народный мастер России Фекла Бондаренко, трагически ушедшая из жизни в 2016 году. Торжественное открытие мемориальной доски памяти почетного гражданина Нижневартовского района, заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры состоялось у здания Аганского этнографического музея-театра, которым Ф. Бондаренко руководила до 2016 года. В церемонии приняли участие почетные жители поселка, родственники и коллеги мастерицы.

Большую часть жизни она посвятила сохранению культуры, традиций и быта народов Севера, была идейным вдохновителем и инициатором открытия, а также бессменным директором Межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел в Агане. Сейчас там трудятся 136 ремесленников, представляющих 32 вида народных промыслов. Сотрудники центра по крупицам восстановили девять старинных технологий и несколько хантыйских обрядов. Обучение в нем прошли более 9 000 коренных жителей всего Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.