Взволнованные из-за квитанций нижегородцы пришли к автозаводской администрации

Жители Нижнего Новгорода в понедельник пришли в администрацию Автозаводского района, пытаясь выяснить ситуацию с платежами за отопление.

«Группа людей пришла в администрацию района с вопросом, разрешилась ли ситуация, их попросили подождать и не создавать ажиотаж. Очевидно, что они волнуются», — рассказали «ФедералПресс» в администрации Нижнего Новгорода.

Число пришедших к администрации людей собеседник агентства уточнить затруднился, не исключив, что, «возможно, более, чем несколько десятков человек». При этом, подчеркнул он, люди собрались без митинга и перекрытия уличного движения.

По информации из соцсетей, после собрания у районной администрации люди направились в офис биллинговой компании ООО «Центр-СБК».

Напомним, что за последние дни жители Автозаводского и Ленинского районов города получили документы по оплате услуг ЖКХ, в которых они увидели строчку с перерасчетом за теплоэнергию на суммы, варьирующиеся от 4 тыс. до 9 тыс. рублей на семью. По предварительной оценке, горожанам доначислили в общей сложности 100 млн рублей, но эта сумма может достигнуть и 365 млн рублей. В минувший четверг жители, возмущенные цифрами в полученных квитанциях, вышли на стихийный сбор.

Сложившуюся ситуацию власти объяснили спором между домоуправляющей компанией «Наш дом» и Автозаводской ТЭЦ (входит в структуру энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», владеющей энергетическими активами компании En+Group) в связи с поверкой общедомовых счетчиков. Они призвали нижегородцев не торопиться с оплатой начисленного перерасчета за тепло. Свой выводы по итогам проверки власти обещали озвучить в начале текущей недели.

Фото: vk.com/bezcenzurynn.