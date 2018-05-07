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Взволнованные из-за квитанций нижегородцы пришли к автозаводской администрации
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Взволнованные из-за квитанций нижегородцы пришли к автозаводской администрации 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Нижнего Новгорода в понедельник пришли в администрацию Автозаводского района, пытаясь выяснить ситуацию с платежами за отопление.
«Группа людей пришла в администрацию района с вопросом, разрешилась ли ситуация, их попросили подождать и не создавать ажиотаж. Очевидно, что они волнуются», — рассказали «ФедералПресс» в администрации Нижнего Новгорода.
Число пришедших к администрации людей собеседник агентства уточнить затруднился, не исключив, что, «возможно, более, чем несколько десятков человек». При этом, подчеркнул он, люди собрались без митинга и перекрытия уличного движения.
По информации из соцсетей, после собрания у районной администрации люди направились в офис биллинговой компании ООО «Центр-СБК».
Напомним, что за последние дни жители Автозаводского и Ленинского районов города получили документы по оплате услуг ЖКХ, в которых они увидели строчку с перерасчетом за теплоэнергию на суммы, варьирующиеся от 4 тыс. до 9 тыс. рублей на семью. По предварительной оценке, горожанам доначислили в общей сложности 100 млн рублей, но эта сумма может достигнуть и 365 млн рублей. В минувший четверг жители, возмущенные цифрами в полученных квитанциях, вышли на стихийный сбор.
Сложившуюся ситуацию власти объяснили спором между домоуправляющей компанией «Наш дом» и Автозаводской ТЭЦ (входит в структуру энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», владеющей энергетическими активами компании En+Group) в связи с поверкой общедомовых счетчиков. Они призвали нижегородцев не торопиться с оплатой начисленного перерасчета за тепло. Свой выводы по итогам проверки власти обещали озвучить в начале текущей недели.
Фото: vk.com/bezcenzurynn.
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