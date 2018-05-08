Нижегородцы получат квитанции без допназначений за тепло

Часть жителей Автозаводского и Ленинского районов получат новые квитанции без дополнительных начислений за тепло. Их выдают в Центре-СБК. Платить по квитанциям с завышенными суммами жителям Автозавода пока не нужно, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В субботу в Нижнем Новгороде работала выездная комиссия министерства строительства и ЖКХ РФ . Сегодняшняя проблема — в конфликте управляющей компании, ресурсоснабжающей и сбытовой организаций. Очевидно, что жители не должны от этого страдать. Было принято решение о том, что ресурсоснабжающая организация должна в кратчайшие сроки сделать обоснованный перерасчет начислений, в том числе с учетом тех дней, когда жители фактически не получали тепло», — сообщил в свою очередь Андрей Чертков.

Сейчас юристы проводят проверку перерасчета, который совершила Автозаводская ТЭЦ по отношению к своим клиентам.

«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — подчеркнул мэр Владимир Панов.