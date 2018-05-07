Москва онлайн и TVoя Москва покажут лекцию Ольги Лукиновой об этикете в интернете 

12 мая в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете». Прочитает ее руководитель отдела маркетинга и информационной политики ИОН РАНХиГС, создатель телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.
Слушатели узнают: как вести свои аккаунты в социальных сетях и никого не бесить. как не доставлять неудобств собеседникам в мессенджерах. как эффективно использовать электронную почту.
Смотрите 12 мая в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.