Москва онлайн и TVoя Москва покажут лекцию Ольги Лукиновой об этикете в интернете

12 мая в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете». Прочитает ее руководитель отдела маркетинга и информационной политики ИОН РАНХиГС , создатель телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.

Слушатели узнают: как вести свои аккаунты в социальных сетях и никого не бесить. как не доставлять неудобств собеседникам в мессенджерах. как эффективно использовать электронную почту.