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Москва онлайн и TVoя Москва покажут лекцию Ольги Лукиновой об этикете в интернете
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Москва онлайн и TVoя Москва покажут лекцию Ольги Лукиновой об этикете в интернете 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
12 мая в 13:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете». Прочитает ее руководитель отдела маркетинга и информационной политики ИОН РАНХиГС, создатель телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.
Слушатели узнают: как вести свои аккаунты в социальных сетях и никого не бесить. как не доставлять неудобств собеседникам в мессенджерах. как эффективно использовать электронную почту.
Смотрите 12 мая в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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