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Угадай кино про оперов по цитате
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Угадай кино про оперов по цитате 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
8 мая свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России. Они, в частности, занимаются розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания, а ещё — расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания.
Свою историю эта структура в России ведёт с 1925 года, но официальным днём создания оперативных подразделений УИС считается 8 мая 1935-го. В честь этого News.ru предлагает пройти тест на знание цитат из культовых сериалов про оперов.
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