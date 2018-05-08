Угадай кино про оперов по цитате

8 мая свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России . Они, в частности, занимаются розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания, а ещё — расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания.

Свою историю эта структура в России ведёт с 1925 года, но официальным днём создания оперативных подразделений УИС считается 8 мая 1935-го. В честь этого News.ru предлагает пройти тест на знание цитат из культовых сериалов про оперов.