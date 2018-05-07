Ещё
Шеф екатеринбургского «Водоканала» избавился от «и.о.»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шеф екатеринбургского «Водоканала» избавился от «и.о.» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Руководитель МУП «Водоканал» Евгений Буженинов избавился от приставки «и.о.». Приказ об официальном назначении его на должность гендиректора подписал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Евгений Буженинов встал у руля «Водоканала» в январе 2018 года, после того, как предыдущий «главный по воде Екатеринбурга» Александр Ковальчик возглавил областное министерство экономики.
Новый шеф МУП «Водоканал» работает в сфере водоснабжения с 1996 года, прошел путь от мастера горводопровода до главного инженера предприятия. Кроме того, в начале 2000-х Буженинов возглавлял одно из подразделений «Дирекции строящихся очистных сооружений города Екатеринбурга». Под его контролем были построены 1 и 2 пусковые комплексы Северной аэрационной станции, цех ультрафиолета на головной станции водопровода, цех ультрафильтрации на Западной фильтровальной станции, а также цех механического обезвоживания осадка на Южной аэрационной станции.
Как пояснил «Уралинформбюро» источник в «Водоканале», с именем Буженинова сотрудники предприятия связывают планы по модернизации сетей и оборудования, а также надежду на сохранение пакета социальных гарантий и льгот для персонала предприятия. Такое условие, в частности, содержится в коллективном договоре, составленном в марте текущего года.
Риск потерять эти льготы возник в связи с планами по передаче в концессию мощностей и сетей МУП «Водоканал». Однако ни от одного из потенциальных интересантов до сих пор не поступило конкретного предложения.
Ранее по теме: «Водоканалу» Екатеринбурга нашли нового руководителя
Уралинформбюро: последние новости
В Магнитогорске выбрали лучших специалистов по охране труда "Победные" получат 25 тысяч тюменцев Суд решит судьбу свердловских депутатов в конце мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев152
Гости инаугурации и новый лимузин Путина320
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели263
Путин назвал цель своей жизни303
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»153
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение