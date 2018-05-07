Шеф екатеринбургского «Водоканала» избавился от «и.о.»

Руководитель МУП «Водоканал» Евгений Буженинов избавился от приставки «и.о.». Приказ об официальном назначении его на должность гендиректора подписал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Евгений Буженинов встал у руля «Водоканала» в январе 2018 года, после того, как предыдущий «главный по воде Екатеринбурга» Александр Ковальчик возглавил областное министерство экономики.

Новый шеф МУП «Водоканал» работает в сфере водоснабжения с 1996 года, прошел путь от мастера горводопровода до главного инженера предприятия. Кроме того, в начале 2000-х Буженинов возглавлял одно из подразделений «Дирекции строящихся очистных сооружений города Екатеринбурга». Под его контролем были построены 1 и 2 пусковые комплексы Северной аэрационной станции, цех ультрафиолета на головной станции водопровода, цех ультрафильтрации на Западной фильтровальной станции, а также цех механического обезвоживания осадка на Южной аэрационной станции.

Как пояснил «Уралинформбюро» источник в «Водоканале», с именем Буженинова сотрудники предприятия связывают планы по модернизации сетей и оборудования, а также надежду на сохранение пакета социальных гарантий и льгот для персонала предприятия. Такое условие, в частности, содержится в коллективном договоре, составленном в марте текущего года.

Риск потерять эти льготы возник в связи с планами по передаче в концессию мощностей и сетей МУП «Водоканал». Однако ни от одного из потенциальных интересантов до сих пор не поступило конкретного предложения.

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