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RAEX подтвердило рейтинг банку «Возрождение» на уровне «ruВ+»
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RAEX подтвердило рейтинг банку «Возрождение» на уровне «ruВ+» 

Банки.ру 2 часа назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» на уровне «ruВ+». По рейтингу сохранены «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением», следует из релиза RAEX.
«Сохранение развивающегося прогноза и статуса «под наблюдением» по рейтингу обусловлено существующей в течение длительного времени неопределенностью относительно структуры собственности банка, и, как следствие, дальнейшего потенциала конкурентных позиций, стратегии развития и принципов корпоративного управления банка на фоне ожидаемой смены ключевых собственников по требованию регулятора. Кроме того, агентство отмечает сохраняющиеся репутационные риски и возможное снижение лояльности крупных клиентов на фоне санации сестринского ПАО «Промсвязьбанк» и затянувшейся смены ключевых собственников», — отмечается в сообщении.
По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка влияют высокая доля просроченной задолженности в портфеле ссуд юрлиц и индивидуальных предпринимателей (свыше 11% на 1 апреля 2018 года), а также значительное снижение оборачиваемости кредитного портфеля корпоративных клиентов в последние три месяца (в среднем 8% за I квартал 2018-го против 18% за аналогичный период годом ранее и 15% за 2017 год).
Поддержку рейтингу оказали высокие показатели рентабельности деятельности банка «Возрождение» (за период с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018-го ROE=10,1% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ) и хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (175% за I квартал 2018 года), заключили аналитики.
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