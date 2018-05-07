50 тысяч километров автостопом: как архангелогородец, сэкономив на билетах, посмотрел мир

Скоро лето — пора отпусков. Если на путешествие не хватает денег, не беда — давно существует способ путешествовать бесплатно (ну почти). 29.ru пообщался с автостопщиком Богданом Чадромцевым, который рассказал о своих путешествиях и поделился советами

Китай, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Богдан — студент четвертого курса института наук о Земле СПбГУ. За последние три года он проехал автостопом примерно 50 тысяч километров. За это время он посетил Казахстан Кыргызстан , Полярный круг, Абхазию Польшу и другие города и страны.

За три года Богдан проехал более 50 тысяч километров

Первое путешествие Богдана случилось в 2015 году. После первого учебного года однокурсники предложили ему съездить автостопом на Байкал.

Под влиянием прочитанных книг «Автостопом по Галактике» Адама Дугласа и «На дороге» Джека Керуака Богдан решил, что нельзя упускать такой шанс — побывать на Байкале, еще и автостопом. Его друг, уже путешествовавший стопом, предложил для начала съездить в Ярославль и обратно, чтобы набраться опыта перед большой поездкой.

Богдан доехал автостопом до Китая

— В первые поездки и у меня, и у других появляется очень мощное впечатление от общения с водителями. Мне даже хотелось оформить наши диалоги как книгу о том, как и чем живет встреченный народ, а люди разные попадаются. Но потом я узнал, что такое графомания, и забросил идею, — вспоминает Богдан.

На обратном пути Богдан со знакомым совершили несколько ошибок — стояли на виадуке, где машинам негде остановиться, и на развилках, где водитель не мог понять, собираются ли они ехать в Великий Устюг или в Архангельск

Несколько советов для автостопщиков от Богдана

Летом прошлого года Богдан с другим другом, Фёдором, отправились в поездку по Европе. Идея пришла на одной из вечеринок — Фёдор в полушутку сказал, что хочет отправиться путешествовать автостопом, но потом не стал отказываться от собственных слов.

Все путешествие заняло 20 дней. За это время Богдан с Фёдором побывали в 12 городах десяти стран. Ночевали они в палатках и хостелах, а иногда водители приглашали заночевать у них дома. Мылись в хостелах или у водителей. В большинстве хостелов можно оставить рюкзаки, не ночуя там, чтобы пойти гулять налегке или попроситься в душ. Во время поездки ребята писали путевые заметки в своей группе «ВКонтакте». Цели собрать много подписчиков не было, идея такого дневника — зафиксировать путешествие для себя и для друзей.

На выезде из Амстердама Богдан и Фёдор повстречали девушку из Северодвинска

— В целом восточная Европа по автостопу похожа на Россию тем, что там пока еще не так много автобанов, и стоять можно где захочешь. Люди там, может, попривыкали к автостопщикам. Но не стоит разочаровываться в россиянах — как и в Европе, так и в России автостопщиков приглашают переночевать у себя дома или на даче, — рассказывает Богдан.

После Берлина парни столкнулись с автобанами. Как вспоминает Богдан, «ловить попутку можно везде, но только не на автобане». Чтобы продвинуться, приходилось останавливать машины у заправок, на заездах с мелких дорог и на зонах отдыха рядом с трассой. Порой автостоп преподносит неожиданности — на выезде из Амстердама ребята повстречали девушку из Северодвинска. Путешествие вышло недорогим — изначально они планировали укладываться в 10 евро в сутки на человека, и чаще всего в день уходило меньше.

Обычно ночевать приходится в палатках и хостелах, но иногда водители зовут переночевать у них дома