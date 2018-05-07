«Акрон» проведет годовое собрание акционеров в конце мая 

В повестку дня заседания включены вопросы утверждения годового отчета корпорации, распределения дивидендов, избрания совета директоров ПАО.
ПАО «Акрон» в Пермском крае реализует проект по строительству рудника на Талицком участке Верхнекамского месторождения калийных слей (ВКМКС). В мае должна начаться проходка стволов. По проекту, кроме рудника, планируется строительство надземного комплекса, включающего горно-обогатительный комбинат (ГОК). Проектируемая мощность — 2 млн тонн хлористого калия в год. Начать добычу руды компания планировала в 2021 году.
В феврале «Акрон» и подконтрольный ему «Дорогобуж» подали иски к «Уралкалию». Претензии стороны не раскрывают. Следующее заседание по делу назначено на 4 июня.
Фото: acron.ru