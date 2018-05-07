У Мэра Вологды станет на одного заместителя меньше

Пост покинет Евгений Скородумов , курировавший работу Департамента имущественных отношений. Мэр Вологды Сергей Воропанов принял решение о сокращении должности одного заместителя в связи с необходимостью уменьшать затратные статьи бюджета города. Заявления о кадровых перестановках Сергей Воропанов сделал сегодня на встрече с журналистами.

В управлении городом в ближайшее время Мэру будут помогать пять заместителей: по социальным вопросам, ЖКХ, экономике, финансам и безопасности.

«В непростой экономической ситуации необходимо экономить бюджет, важно начать с себя. Поэтому с сегодняшнего дня у нас стало на одного заместителя меньше. Евгений Леонидович не будет больше работать на этом посту. Он уволен по сокращению в связи с тем, что часть полномочий Департамента имущественных отношений будет перераспределена», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что возглавит Департамент имущественных отношений новый начальник. Сейчас подразделением руководит Анна Горячева , до этого — заместитель начальника департамента.

Фото: www.krassever.ru Еще одно кадровое решение — назначение нового начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации Вологды. Напомним, прежний руководитель был уволен в связи с неэффективностью работы. С 10 мая возглавит Управление культуры Администрации города Вологды Елена Владимировна Доможирова . До этого она работала в Департаменте культуры Вологодской области

«У нас было два претендента на эту должность. Елена Доможирова компетентный человек. Имеет степень кандидата искусствоведения, и, считаю, достойна стать начальником. Надеюсь, что новый руководитель Управления культуры Вологды поможет стать нашему городу настоящей культурной столицей», — заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Елена Владимировна Доможирова окончила музыкальное училище, Петрозаводскую Государственную консерваторию. Начинала карьеру в Вологодском музыкальном колледже. В областном департаменте культуры работала с 2001 года.