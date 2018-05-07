«Приморский водоканал» устранит трещины в фундаменте жилого дома во Владивостоке

На это выделили почти 22 млн рублей.

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» объявило электронный аукцион на выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации, работ по усилению грунта основания фундамента, обустройство прифундаментного дренажа с увязкой его в ливневую канализацию, выполнение работ по устранению трещин в стенах дома и фундамента жилого пятиэтажного здания по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 2.

Максимальная цена контракта составляет почти 22 млн рублей. Работы нужно выполнить в течение 9,5 месяцев с момента подписания контракта.

Итоги аукциона подведут 1 июня.