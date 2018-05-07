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«Приморский водоканал» устранит трещины в фундаменте жилого дома во Владивостоке
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«Приморский водоканал» устранит трещины в фундаменте жилого дома во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
На это выделили почти 22 млн рублей.
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» объявило электронный аукцион на выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации, работ по усилению грунта основания фундамента, обустройство прифундаментного дренажа с увязкой его в ливневую канализацию, выполнение работ по устранению трещин в стенах дома и фундамента жилого пятиэтажного здания по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 2.
Максимальная цена контракта составляет почти 22 млн рублей. Работы нужно выполнить в течение 9,5 месяцев с момента подписания контракта.
Итоги аукциона подведут 1 июня.
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