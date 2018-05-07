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Кооператив в Люберцах вернул жителям дома почти 200 тыс. руб переплаты
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Кооператив в Люберцах вернул жителям дома почти 200 тыс. руб переплаты 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Потребительский жилищно-строительный кооператив (ПЖСК) из подмосковных Люберец вернул жителям дома почти 200 тысяч рублей переплаты за отопление по предписанию Госжилинспекции, сообщается на сайте надзорного органа.
«По предписанию Госжилинспекции Московской области потребительский жилищно-строительный кооператив «Весна+» произвел перерасчет жителям дома №51 по улице 3-е почтовое отделение в Люберцах. Ранее инспекторы зафиксировали факт переплаты за отопление», — сказал руководитель областного надзорного ведомства Вадим Соков.
При проверке жалобы жителей Госжилинспекция выявила нарушение правил предоставления коммунальных услуг. ПЖСК «Весна+» предписали в течение полутора месяцев произвести перерасчет, исходя из показаний общедомового прибора учета. По истечении установленного срока кооператив отчитался: сумма перерасчета по услуге «отопление» составила 196,9 тысячи рублей.
«Кроме того, ПЖСК «Весна +» по нашему предписанию привел форму единого платежного документа в соответствие с правилами предоставления коммунальных услуг. В платежке появились графы с показаниями общедомового прибора учета», — добавил руководитель Госжилинспекции Московской области.
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