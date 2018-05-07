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Губернатор Калининградской области считает, что дороги в РФ могут стать лучше европейских
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Губернатор Калининградской области считает, что дороги в РФ могут стать лучше европейских 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Реализация задач и целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволит создать в РФ инфраструктуру и дороги, которые по качеству не только не будут уступать, но будут даже превосходить европейские. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телеканала «Россия» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Я надеюсь, что те задачи и цели, которые президент поставил в послании, — удвоить практически объем вложений в инфраструктуру, запуск новых инструментов развития инфраструктуры, инфраструктурная ипотека и многие другие — они начнут уже в ближайшее время воплощаться в жизнь, реализовываться", — сказал губернатор.
По его словам, власти региона рассчитывают в рамках бюджетного процесса увидеть, в том числе «и свои строчки в бюджете для того, чтобы это развитие, в частности дорожного строительства, было еще более быстрым» и те дороги и инфраструктура, которые создаются, «были не хуже, а может быть, даже и лучше, чем у соседей в Европе».
Касаясь положения Калининградской области, окруженной странами Евросоюза, Алиханов отметил, что, по его мнению, регион сохраняет свою привлекательность. «Мы достаточно удачно балансируем и во внешнеполитическом контуре себя позиционируем совершенно, мне кажется, верно, и бояться нас не надо, но всегда надо знать, что мы можем себя защищать, и новейшие комплексы „Искандер“, и другие они не мешают ни в коем случае развитию и инвестиционной привлекательности региона», — сказал он.
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