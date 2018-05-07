Губернатор Калининградской области считает, что дороги в РФ могут стать лучше европейских

"Я надеюсь, что те задачи и цели, которые президент поставил в послании, — удвоить практически объем вложений в инфраструктуру, запуск новых инструментов развития инфраструктуры, инфраструктурная ипотека и многие другие — они начнут уже в ближайшее время воплощаться в жизнь, реализовываться", — сказал губернатор.

По его словам, власти региона рассчитывают в рамках бюджетного процесса увидеть, в том числе «и свои строчки в бюджете для того, чтобы это развитие, в частности дорожного строительства, было еще более быстрым» и те дороги и инфраструктура, которые создаются, «были не хуже, а может быть, даже и лучше, чем у соседей в Европе».