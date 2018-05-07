В Барнауле отремонтировали аварийный мост за один день. Вот только кто — неизвестно

Километровый мост через реку Обь в Барнауле , который в народе называют «старый мост», связывает город с соседним Новоалтайском . Большая часть общественного транспорта между городами ходит именно по этому мосту. Несколько лет он находился в аварийном состоянии: дорожное покрытие было усеяно ямами глубиной до 20 сантиметров, износились и частично разрушились несущие конструкции мостового перехода — например, истерлись специальные швы, которые защищают мост от деформации под влиянием температур.

В майские праздники мост вдруг отремонтировали, проведя все работы за один день. Вот только кто это сделал — неизвестно. Городские и краевые ведомства тоже не знают, кто тайный благодетель.

Как сообщает местный портал «Политсибру» , когда журналисты обратились за разъяснениями, администрация города заявила, что не имеет никакого отношения к ремонту. Представитель правительства Алтайского края посоветовал обратиться в региональное управление Росимущества . Там выяснилось, что Росимущество ремонт моста не проводило, так как не имеет на это права.

Ранее, после того как выяснилось, что мост необходимо отремонтировать и это будет стоить администрации города более 1 миллиарда рублей, встал вопрос о том, кому принадлежит мост и кто, соответственно, должен его ремонтировать.

В 2017 году через суд мэрия Барнаула добилась, чтобы мост был передан Росимуществу. А в феврале 2018 года краевой суд полностью отменил это решение. Теперь федеральное ведомство пытается через суд передать мост Росавтодору. Поэтому пока фактически обязанность ремонта не возложена ни на кого.