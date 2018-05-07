Собак в Саратове выбрасывают на мусорки

Владельцы домашних питомцев выносят павших животных прямо к мусорным бакам на улице.

О вопиющем случае антисанитарии рассказал в группе «Говорит Саратов» на Facebook один из жителей областного центра.

«Вот так выбрасывают умерших собак на улицу к мусорке. Саратов, ул. Первомайская, 5 мая 2018 года», — уточняет шокированный саратовец, опубликовавший не менее шокирующие фотоснимки.

Вместо того, чтобы кремировать животное или просто предать его по-старинке земле, кто-то предпочел просто завернуть труп в пеленку и оставить его разлагаться на жаре.

Фото: соцести