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300 человек станцевали «Вальс Победы» в Челябинске
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300 человек станцевали «Вальс Победы» в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Больше сотни пар исполнили вальс под музыку военных лет, выражая тем самым благодарность всем ветеранам ВОВ и прославляя героев, павших на полях сражений, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сегодня на площади возле ЮУрГУ, несмотря на ветреную и пасмурную погоду, состоялось уже традиционное мероприятие — «Вальс Победы». Около 120 пар: студенты разных вузов и кадетских училищ, преподаватели и школьники — приняли участие в патриотическом флешмобе, приуроченном к празднованию Дня Победы.
Под звуки военного оркестра Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов в едином порыве танцевали 300 человек. Молодые люди в военной форме, девушки в легких платьях в стилистике 30-40 гг. прошлого века.
«Удивительно, с каждым годом сознательность ребят растёт и «Вальс Победы» становится делать все легче и легче, — признается режиссёр-постановщик и автор идеи Татьяна Мюллер. — Желающих танцевать так много, и мы отказались от тех, кто занимается танцами профессионально. Ребята проходят три недели репетиций — и у них всё отлично получается».
Праздничное мероприятие проходит в городе четвёртых раз.
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