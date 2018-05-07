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В мае в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды
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В мае в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Работы по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей стартуют в Пскове 14 мая, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Так, на две недели, то есть до 28 мая, без горячей воды в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей, останутся псковичи дома №129А в «Крестах» (котельная №11) и с 14 по 18 мая жители дома №23 по улице Коммунальная (котельная №14).
Отметим, что в домах №49 Ленинградское шоссе (котельная №4), №9 улица Пригородная (котельная №6), №2 улица Экипажа Гудина (котельная №21), №34 улица Германа (котельная №28) и №121 улица Л. Поземского (котельная ГППО «Псковпассажиравтотранс») подача горячей воды была отключена с окончанием отопительного сезона в Пскове, и возобновится с началом отопительного сезона осенью.
Последние плановые отключения горячей воды в городе будут проведены в августе, с 6 по 20 августа. Исключением является дом №23 по улице Коммунальной, здесь планируется повторное отключение с 6 по 14 сентября.
Постановление об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2018 год» было подписано 14 марта 2018 года главой администрации Пскова Александром Братчиковым.
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