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В Майкопе школьникам торжественно вручили паспорта
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В Майкопе школьникам торжественно вручили паспорта 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В преддверии Дня Победы в администрации Майкопа состоялась церемония вручения паспортов молодым майкопчанам, достигшим 14-летнего возраста.
Свой главный документ в торжественной обстановке получили 13 школьников, добившихся успехов в учебе, творчестве, общественной деятельности.
От имени мэра Майкопа Андрея Гетманова юных виновников торжества, их родителей и педагогов поздравил замглавы городской администрации Юрий Томчак. К теплым словам присоединился заместитель начальника отдела МВД России по городу Майкопу, полковник внутренней службы Станислав Малявин.
Юным гражданам России пожелали доброй дороги во взрослую жизнь и успехов в учебе, новых побед и достижений на благо родного города, республики и страны.
На мероприятии ребята узнали много интересных фактов об истории паспорта. В исполнении талантливой ученицы школы №15 прозвучала песня «Здравствуй, Победа».
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