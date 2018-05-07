В Майкопе школьникам торжественно вручили паспорта

В преддверии Дня Победы в администрации Майкопа состоялась церемония вручения паспортов молодым майкопчанам, достигшим 14-летнего возраста.

Свой главный документ в торжественной обстановке получили 13 школьников, добившихся успехов в учебе, творчестве, общественной деятельности.

От имени мэра Майкопа Андрея Гетманова юных виновников торжества, их родителей и педагогов поздравил замглавы городской администрации Юрий Томчак. К теплым словам присоединился заместитель начальника отдела МВД России по городу Майкопу, полковник внутренней службы Станислав Малявин.

Юным гражданам России пожелали доброй дороги во взрослую жизнь и успехов в учебе, новых побед и достижений на благо родного города, республики и страны.

На мероприятии ребята узнали много интересных фактов об истории паспорта. В исполнении талантливой ученицы школы №15 прозвучала песня «Здравствуй, Победа».