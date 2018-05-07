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Красноярские школьники сконструировали тренажер для программистов
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Красноярские школьники сконструировали тренажер для программистов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Ученики красноярского лицея №1 собрали электронный логический конструктор, сообщили в городском управлении образования.
Устройство придумали и воплотили Сергей Зубрилин и Артём Медведев. С помощью тренажера можно проводить практические занятия на уроках информатики и наглядно изучать принцип работы цифровых устройств.
«По сути, любое цифровое устройство, в том числе и компьютер представляет собой конструктор, собранный из большого количества логических элементов, — рассказывает Артём Медведев. — В школе мы изучаем составные части сложной техники, однако нет возможности на практике познакомиться с принципом их действия. Можно, конечно, купить готовые обучающие конструкторы, но, помимо высокой стоимости, они отличаются достаточно скромными возможностями и позволяют создать не более 2-3 схем. Поэтому мы и решили сделать собственный бюджетный аналог электронного логического конструктора. Каждая школа может сделать для себя такой полезный тренажёр».
Конструктор состоит из блоков ввода, вывода, питания, «НЕ», «И», «ИЛИ», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», а также D-триггера, переменных резисторов, конденсаторов, излучателей, соединительных проводов — всего более ста элементов. Общая стоимость всех деталей составляет порядка 1,7 тысяч рублей. В комплект входит 11 «кубиков», комбинируя которые можно собрать более 30 различных схем. Они позволяют изучить, например, принцип работы системы для голосования, кодового замка с сигнализацией, особенности управления двухрожковой люстрой при помощи одной клавиши и многое другое.
Работа над логическим конструктором ещё не завершена. Школьники планируют дополнить тренажёр новыми блоками, счётчиками, дешифраторами. Это позволит увеличить количество предлагаемых для сборки схем и создавать более сложные устройства.
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