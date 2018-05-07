Ещё
МТС запустила платформу электронного документооборота для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МТС запустила платформу электронного документооборота для бизнеса 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Как следует из сообщения компании, платформа будет доступна как действующим, так и новым клиентам МТС и позволит обмениваться документами в электронном виде внутри компании и при взаимодействии с внешними партнерами — клиентами, поставщиками и контрагентами. Сервис передает любые, в том числе юридически значимые документы, используя специальную электронную подпись с использованием средств криптографической защиты информации — она исключает возможность утечки данных. Клиенты также смогут вести учет входящих и исходящих документов, систематизировать их и пользоваться системой хранения и поиска документов в архиве.
"Электронный документооборот — стратегически важный базовый компонент для дальнейшего развития цифровых сервисов МТС для бизнес-клиентов. Снижая расходы, повышая прозрачность процессов, ускоряя принятие решений, электронный документооборот существенно повышает эффективность любого бизнеса вне зависимости от его размеров, оборота или сферы деятельности", — комментирует директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС Сергей Плотников.
На изготовление, подписание и передачу одного бумажного комплекта документов российское предприятие в среднем тратит 151 рубль, аналогичный процесс в электронном виде обходится в 7 рублей, то есть компании, которые перейдут на ЭДО от МТС, могут сократить затраты на расходные материалы и логистику как минимум в 21 раз, отметил Сергей Плотников.
По расчетам МТС, клиенты в сфере IT и Телекома при помощи услуги могут в шесть раз ускорить поступление платежей и на 88% сократить процесс согласования и доставки документов для контрагентов. Банки и ритейлеры, которые переходят на сервис, в два раза расширяют спектр оказываемых услуг для географически удаленных клиентов и на 54% сокращают количество ошибок из-за ручного ввода данных. Клиенты документооборота МТС из ТЭК и автопрома могут в три раза сократить время на отслеживание хода документов и на 40% быстрее корректировать документы в режиме онлайн без необходимости бумажного дублирования.
МТС получила паспорт доверенного оператора электронного документооборота Федеральной Налоговой службы (ФНС) в 2017 году. Решение было доработано с учетом новых требований ФНС, вышедших в 2016 и 2017 году, и на текущий момент соответствует всем законодательным актам, регламентирующим использование ЮЗ ЭДО на рынке подобных услуг. Категория 0+. Техническую поддержку решения и развитие системы осуществляет дочерний системный интегратор «Энвижн Груп».
ТАСС: последние новости
Оператор полигона "Ядрово" намерен оспорить один из штрафов экологического надзора в суде Володин: проект о наказании за исполнение санкций США в РФ планируется внести 14 мая Аэростат "Россия" поднимут над бухтой Севастополя в День Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать288
Путин выдвинул кандидатуру премьера1162
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Путин подписал новый «майский указ»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение