МТС запустила платформу электронного документооборота для бизнеса

Как следует из сообщения компании, платформа будет доступна как действующим, так и новым клиентам МТС и позволит обмениваться документами в электронном виде внутри компании и при взаимодействии с внешними партнерами — клиентами, поставщиками и контрагентами. Сервис передает любые, в том числе юридически значимые документы, используя специальную электронную подпись с использованием средств криптографической защиты информации — она исключает возможность утечки данных. Клиенты также смогут вести учет входящих и исходящих документов, систематизировать их и пользоваться системой хранения и поиска документов в архиве.

"Электронный документооборот — стратегически важный базовый компонент для дальнейшего развития цифровых сервисов МТС для бизнес-клиентов. Снижая расходы, повышая прозрачность процессов, ускоряя принятие решений, электронный документооборот существенно повышает эффективность любого бизнеса вне зависимости от его размеров, оборота или сферы деятельности", — комментирует директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС Сергей Плотников

На изготовление, подписание и передачу одного бумажного комплекта документов российское предприятие в среднем тратит 151 рубль, аналогичный процесс в электронном виде обходится в 7 рублей, то есть компании, которые перейдут на ЭДО от МТС, могут сократить затраты на расходные материалы и логистику как минимум в 21 раз, отметил Сергей Плотников.

По расчетам МТС, клиенты в сфере IT и Телекома при помощи услуги могут в шесть раз ускорить поступление платежей и на 88% сократить процесс согласования и доставки документов для контрагентов. Банки и ритейлеры, которые переходят на сервис, в два раза расширяют спектр оказываемых услуг для географически удаленных клиентов и на 54% сокращают количество ошибок из-за ручного ввода данных. Клиенты документооборота МТС из ТЭК и автопрома могут в три раза сократить время на отслеживание хода документов и на 40% быстрее корректировать документы в режиме онлайн без необходимости бумажного дублирования.