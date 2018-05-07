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Зеленоградская горбольница приглашает на диагностическую акцию в рамках стационара
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Зеленоградская горбольница приглашает на диагностическую акцию в рамках стационара 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
17 мая в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского Зеленограда пройдет акция «Открытая больница». Участники получат направления на госпитализацию, пройдут диагностику и лечение на современном оборудовании в короткие сроки, а также получат консультации ведущих профильных специалистов.
Цель акции — повышение качества медицинской помощи и ее доступности для жителей Зеленограда, а также своевременное выявление возможных проблем со здоровьем.
В кратчайшие сроки участники акции «Открытая больница» смогут бесплатно пройти диагностику на современном оборудовании: КТ, МРТ, холтер-мониторирование, УЗИ различных органов и систем, ЭХО-КГ, клинико-лабораторные исследования и получить максимальный объем медицинской помощи в рамках ОМС, а также консультации ведущих специалистов клиники.
Получить направление на госпитализацию можно по будням с 10.00 до 11.00. Для этого нужно обратиться в «Поликлиническое отделение» ГКБ им. М. П. Кончаловского в кабинет №228. Прием ведет И. Яроцкая, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, заведующая КДО и дневным стационаром. При себе необходимо иметь паспорт РФ, полис ОМС и медицинскую документацию (если есть).
Адрес: Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7.
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