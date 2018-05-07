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Окончание строительства Северо-Западной хорды запланировано на конец года
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Окончание строительства Северо-Западной хорды запланировано на конец года 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
До конца 2018 года закончится строительство Северо-Западной хорды, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина.
Марат Хуснуллин рассказал о ходе работ. По его словам, в настоящий момент ведутся работы по реконструкции моста в Мневниковской пойме. Работы на остальных участках магистрали практически завершены.
— Осталось благоустроить территорию, сделать примыкание к улице Нижние Мневники, — рассказал Марат Хуснуллин. — Фактически закончить работу по улице Мневники и дальше в сторону Рублевского шоссе.
Заммэра сообщил также, что для заключительного этапа нужно было согласовать документы о влиянии новой магистрали на шлюз на Москве-реке. Как отметил Марат Хуснуллин, в настоящий момент получены все заключения, и строительство магистрали будет закончено в срок.
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