Окончание строительства Северо-Западной хорды запланировано на конец года

До конца 2018 года закончится строительство Северо-Западной хорды, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина

Марат Хуснуллин рассказал о ходе работ. По его словам, в настоящий момент ведутся работы по реконструкции моста в Мневниковской пойме. Работы на остальных участках магистрали практически завершены.

— Осталось благоустроить территорию, сделать примыкание к улице Нижние Мневники, — рассказал Марат Хуснуллин. — Фактически закончить работу по улице Мневники и дальше в сторону Рублевского шоссе.

Заммэра сообщил также, что для заключительного этапа нужно было согласовать документы о влиянии новой магистрали на шлюз на Москве-реке. Как отметил Марат Хуснуллин, в настоящий момент получены все заключения, и строительство магистрали будет закончено в срок.