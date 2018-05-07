Строители храма на улице Вострухина вскоре приступят к внутренней отделке

Кровельные работы и наружная штукатурка стен идут сейчас в строящемся на границе двух районов — Выхино-Жулебино и Рязанский — храмовом комплексе с домом причта.

Храм в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, возводится по адресу: улица Вострухина, дом 9. Вскоре строители приступят к внутренней отделке. Дом причта почти готов. При этом строители обещают, что храм распахнет свои двери для служб и литургий к 04 октября (день обретения мощей Димитрия Ростовского) или к 10 ноября (день его преставления).

Владимир Ресин. — Здесь никого не приходится подгонять — все стремятся производить работы качественно, не растягивая сроки строительства, — сказал куратор строительства православных храмов Москвы

Что касается парка, который примыкает к храму, то его проект уже готов. Работы по его благоустройству начнутся уже в этом году, а завершатся в 2019 году.