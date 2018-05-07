Особенности строительства плитного фундамента

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Плитный фундамент обеспечивает равномерное распределение нагрузки от здания на грунт по всей площади застройки, то есть потенциально он стабильнее ленточного и свайного фундамента. Такое основание является оптимальным на слабонесущих и подвижных грунтах, в том числе наиболее проблемных — пылеватых и илистых песках, лёссах и торфяниках. На плите можно возводить как тяжёлые дома с блочно-кирпичными стенами, так и лёгкие каркасные сооружения. Но, чтобы избежать лишних затрат, фундамент нужно адаптировать к конкретным геоусловиям и строительным задачам.

Фото: StoneHut

Виды плитного фундамента

Есть несколько основных разновидностей плитного фундамента, у каждой из которых своя специфика применения, свои плюсы и минусы.

Простой плавающий плитный фундамент

Он представляет собой ровную и гладкую монолитную железобетонную плиту, залитую в опалубку поверх подушки из пескогравия толщиной 30–40 см (последнюю засыпают на место снятого плодородного слоя). Такая конструкция проста и надёжна, но имеет серьёзный недостаток — очень большой расход бетона. Дело в том, что нагрузки, действующие на фундамент, распределены неравномерно: и силы морозного пучения, и давление стен здания сосредоточены в основном у края плиты. Чтобы не допустить деформацию и растрескивание монолита, приходится увеличивать его толщину по всей площади; при строительстве двух-трёхэтажного кирпичного здания требуемая толщина фундамента может достигать 400–500 мм. Ещё один минус — возможность небольших сезонных подвижек плиты, грозящих повреждением подземных коммуникаций.

Площадку для строительства плитного фундамента выравнивают по нивелиру. Затем насыпают слой песка толщиной 10–20 см. Фото: StoneHut (3)

И щебня — не менее 20 см Чтобы ликвидировать небольшие неровности, можно уложить сверху ещё один слой песка, подстелив под него геотекстиль, и приступить к монтажу утеплителя

Оребрённый плавающий фундамент

Такая плита при небольшой (до 200 мм) общей толщине обладает высокой прочностью, так как усилена рёбрами жёсткости, которые могут располагаться как снизу, так и сверху и иметь различную конфигурацию. Если постройка невелика, достаточно выступов под внешними и внутренними стенами, но часто требуются дополнительные перемычки жёсткости, а иногда целесообразно расположить рёбра в виде прямоугольных «сот» на всей площади плиты (такой способ упрощает монтаж балочного перекрытия). Оребрение сверху выполняет функцию цоколя и защищает стены от намокания, однако требует больше времени; к тому же конструкция получается менее жёсткой, так как связь плиты и рёбер обеспечивается в основном закладной арматурой.

Ускорить строительные работы и сэкономить на опалубке позволят специальные блоки L-aобразного сечения, склеенные из листов экстру-дированного пенополистирола. Фото: L-Block

Утеплённая шведская плита

Главная её особенность в том, что бетон заливают поверх слоя влагостойкого утеплителя — листов экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие 0,25 или 0,5 МПа (в зависимости от расчётной нагрузки). Благодаря этому грунт под фундаментом не промерзает и на конструкцию не действуют силы морозного пучения. Шведская плита имеет нижнее оребрение (в слое утеплителя легко сформировать канавки для рёбер жёсткости), служит черновым полом и, как правило, оборудуется системой водяного обогрева, используемой для отопления всего здания. А так как бетонный монолит обладает значительной тепловой инерцией, то в доме легче поддерживать постоянную температуру — как зимой, так и летом.

Из этих блоков выкладывают «бордюр» по периметру будущей плиты. Фото: L-Block

Утеплённая плита (УШП)

Преимущества

Недостатки

Предотвращает морозное пучение грунта и тем самым намного снижает риск образования трещин в стенах из ячеистого бетона.

На участках с неровным рельефом требует проведения масштабных земляных работ (здесь более выгоден свайный фундамент).

Обеспечивает большую площадь опирания на грунт, а значит — минимальную и равномерную, без перекосов, осадку здания.

Не позволяет устроить в доме подвал или погреб.

При характерной для большей части территории РФ глубине промерзания (1,4–1,6 м) позволяет снизить расход бетона на 30–50% по сравнению с заглублённой лентой.

Плохо подходит для дома сезонного проживания. В данном случае экономичней неутеплённый плавающий (плитный или ленточный) фундамент.

Не требует применения дорогостоящих готовых металлических и ж/б конструкций и мощной землеройной, бурильной и забивной техники.

Заливка бетона должна осуществ­ляться в сжатые сроки, а значит, не обойтись без дорогого заводского бетона. Задержка поставки более чем на 12 ч резко снизит прочность плиты.

Оборудуется тёплым полом, который признан наиболее комфортабельной системой отопления.

При утеплении основания стыки плит ЭППС располагают вразбежку и герметизируют (как правило — полиуретановым клеем). Для нижнего оребрения оставляют канавки глуби-ной 20 см. На остальной площади плита должна иметь толщину не менее10 см. Фото: ТехноНИКОЛЬ

Сегодня шведская плита считается одним из оптимальных фундаментов для малоэтажного дома. Она широко применяется при строительстве зданий из ячеистых блоков, а также «каркасников» — особенно на проблемных грунтах, где поведение плавающей ленты труднопредсказуемо. Пожалуй, единственный минус шведской плиты — сравнительно низкий цоколь. При весеннем таянии снега стены могут страдать от влаги. Отчасти преодолеть этот недостаток поможет толстая, приподнятая над грунтом пескогравийная подушка.

Каркасы рёбер жёсткости выполняют отдельно и опускают в канавки, а одноуровневую решётку для всей плиты вяжут «по месту». Фото: ТехноНИКОЛЬ

Чтобы арматура располагалась в толще бетона, иногда используют пластиковые подставки. Фото: «ИПС»

Каркас вяжут стальной проволокой (при этом удобно пользоваться специальным пистолетом). Фото: TJEP

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции УШП должна составлять от 200 до 400 мм. Мы рекомендуем использовать для утепления плиты фундамента экструзионный пенополистирол CARBON ECO SP, который обладает низкими теплопроводностью и водопоглощением, высокой прочностью и биостойкостью; он полностью сохраняет свои свойства в грунте на протяжении как минимум 50 лет. Монтаж теплоизоляции проводят в несколько этапов: сначала собирают и монтируют угловые элементы из ЭППС, затем в получившейся «коробке» из листов пенополистирола размечают рёбра жёсткости согласно рабочей документации проекта. После этого укладывают дополнительные слои теплоизоляции; при этом формируют углубления для рёбер жёсткости. Полезная опция для плитного фундамента — утеплённая отмостка, которая смещает зону промерзания вниз и в сторону от основания. Таким образом, вся конструкция здания получает дополнительную защиту от сил морозного пучения. Поскольку грунт под фундаментом не промерзает, создаются также оптимальные условия для функционирования дренажной системы.

Валерия Лычиц

Технический специалист компании «ТехноНИКОЛЬ»

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума ivd.ru.

Трубы тёплого пола должны быть устойчивыми к повреждениям, так как в процессе монтажа они подвергаются механическим воздействиям. Оптимальный вариант — изделия из сшитого полиэтилена PE-Xа. Фото: StoneHut (2)

Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?

При этом следует руководствоваться нормативами (СП 50.101.2004 и СП 63.13330.2012). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.

На «классической» шведской плите можно сразу возводить стены, подложив под первый венец (или ряд кладки) два слоя рулонной гидроизоляции. Фото: StoneHut

Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?

На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки. Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки.

Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.

Как проложить коммуникации?

Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидро­изоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб.

Но иногда прежде строят монолитный либо кладочный цоколь. Фото: «Фундамент 47»

Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?

Это возможно, но связано с увеличением затрат и риском снижения надёжности конструкции.

Бетон с зимними модифицирующими присадками на 25–40% дороже обычного, а сооружение обогреваемого купола, без которого не обойтись в сильный мороз, обойдётся в 30–100 тыс. руб. Зимой очень затруднены земляные работы, да и все остальные задачи осложняются холодом и недостатком светлого времени.

Отмостку заливают поверх дренирующей подушки и армируют дорожной сеткой. Фото: IZBA De Luxe

Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?

Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию тре­щин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.

Неутеплённую отмостку желательно выполнять фрагментами длиной 1–1,5 м, чтобы избежать появления трещин. Фото: IZBA De Luxe

Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?

Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.

На открытых террасах поверх плиты укладывают атмосферостойкое покрытие с антискользящей поверхностью, например керамогранитную или клинкерную плитку, террасную доску из лиственницы либо композита. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru 3 мифа об армировании

Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.

Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.

Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.

При частном строительстве целесообразно увеличить коэффициент армирования как минимум на 20%, по сравнению с рекомендованными нормативами, и использовать высокомарочный бетон.

Вариант конструкции утеплённого плитного фундамента

1 — пескогравий-ная подушка; 2 — утеплитель (плиты ЭППС); 3 — дренажная труба; 4 — арматурный каркас; 5 — трубы системы тёплого пола; 6 — напольное покрытие (плитка); 7 — дренажная мембрана; 8 — фильтрующий слой (геотекстиль); 9 — гравийная засыпка; 10 — влагостойкая отделка. Фото: ТехноНИКОЛЬ

Систему напольного отопления испытывают в два этапа. После монтажа трубопровода и до заливки бетонной плиты целостность труб проверяют давлением жидкости, превышающим рабочее в 1,5 раза. Продолжительность испытания составляет 3 ч. В виде исключения, при невозможности гидравлического испытания (например, из-за мороза), допускается испытание сжатым воздухом. При заливке бетона трубы должны быть заполнены холодным теплоносителем и находиться под давлением (рабочим или испытательным). После набора бетоном необходимой прочности проводится тепловое испытание, которое длится семь дней. Сначала в течение трёх дней в системе должен циркулировать теплоноситель, нагретый до 20–25 °С. Затем устанавливается максимальная рабочая температура, которая поддерживается четыре дня. В этот период проверяется равномерность прогрева всех контуров с помощью контактного термометра.

Сергей Булкин

Эксперт компании REHAU

Укрупнённый расчёт стоимости строительства утеплённого плитного фундамента площадью 80 м2 Наименование работ

Количество

Стоимость, руб.

Геодезическая разбивка

Компл.

12 000 Земляные работы, устройство подушки

32 м3 16 800 Устройства дренажа

Компл.

18 000 Разводка водопроводных и канализационных труб

Компл.

14 500 Монтаж опалубки, утеплителя, арматурного каркаса

Компл.

32 000 Монтаж труб тёплого пола

380 пог. м 34 200 Бетонирование, вибробетонирование

Компл.

26 000 Всего

153 500 Применяемые материалы по разделу

Песок

16 м3 14 500 Щебень гранитный

16 000 Доска обрезная

1,5 м3 Трубы (ПВХ и полипропилен)

Компл.

22 000 Арматура (пруток 12 мм и сетка 8 мм)

1,1 т 32 000 Листы ЭППС CARBON ECO SP 1180 × 580 × 100 235 шт.

79 900 Прокладочные и крепёжные материалы

7 500 Бетон М300

13 м3 44 200 Всего

219 600 Итого

373 100