В Воронежском опорном вузе прошла выставка-конкурс научно-технических достижений 

Вести Воронеж: последние новости

На дороге валялись. Шесть самых нелепых потерь «больших денег»

В Воронежской области в полтора раза увеличат производство мяса

СК: тренер оставил детей одних в лодке, едва не попавшей под теплоход в Воронеже