В Воронежском опорном вузе прошла выставка-конкурс научно-технических достижений 

Имена победителей конкурса будут объявлены в мае.
Для выставки-конкурса научно-технических достижений, прошедшей в Воронежском опорном университете, звёзды, что называется, сошлись. И год науки в Воронежской области, и 110 лет техническому образованию региона — такой посыл молодые ученые проигнорировать не могли. Результаты работы впечатлил и гостей выставки, и руководство вуза. Современные исследователи не витают в облаках. Все разработки применимы на практике, проекты заточены под конкретные задачи. Решения незаурядные — вложения не затратные. Руководство вуза — первые посетители выставки. С ходу вникают в детали инженерных разработок, решают вопросы финансирования и внедрения в производство: — Мы попробуем модернизацию метеостанций, я вам сразу подброшу тех, кто ими занимается, да? Укомплектуем! Это не просто выставка достижений, но ещё и конкурс. Каждый стенд пристально изучает комиссия. А посмотреть есть на что — проекты разработаны для самых разных отраслей производства. Например, уникальное конструкторское решение для вентиляции овощехранилищ — охлаждает сырье в 16 раз быстрее аналогичных систем. — При хранении сырья очень большие потери, и без применения инженерных систем вентиляции не обойтись. Наше решение позволяет снизить потери сырья в 4 раза, — отметил магистр 1 курса факультета инженерных систем и сооружений ВГТУ Семён Кольцов. Главное достоинство конструкционных элементов из пенобетона и арматуры — в силе сцепления материалов. Могут производиться прямо на строительной площадке. — Ниша для реализации этого материала — это, как раз малоэтажное строительство там, где нет развитой инфраструктуры, — пояснила ассистент кафедры проектирования сооружений, аспирант строительно-технологического факультета ВГТУ Кристина Котова. Макет жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Масштаб один к двум, распечатан на 3-D принтере собственного производства. Такой малыш вполне потянет ракету сверхлегкого класса или малый спутник. — В дальнейшем мы планируем, отработав технологию изготовления и прочие нюансы на маленьком двигателе, сделать уже двигатель для двигательной установки для ракеты сверхлегкого класса с тягой порядка 10 тонн, — рассказала руководитель студенческого конструкторского бюро при кафедре «Ракетные двигатели» ВГТУ Татьяна Башарина. Представлены десятки проектов. Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности презентовал модель регионального интернет-пользователя, естественно-технический колледж представил сразу несколько разработок и развернул наглядную демонстрацию практического использования трансформатора Тесла. Впечатлились даже гуманитарии — старшеклассники пришедшие на экскурсию. — Я впечатлена! Потому что раньше у меня особого интереса к физике не наблюдалось, а вот сегодня я всё это увидела, и захотелось даже как-то поучаствовать во всём этом! Вообще, я думала пойти куда-то в гуманитарное, но сейчас я даже задумалась над физической профессией, — призналась ученица 10 класса СОШ №12 София Седунова. Научно-технические достижения студентов, аспирантов и молодых учёных по достоинству оценил именитый гость — выставку посетил член попечительского совета вуза и почётный доктор ВГТУ, президент компании «Хеллинг ГмбХ» (Германия), Натанаэль Рисс. Высокую оценку представленным разработкам дал ректор вуза. — Сегодня представлены работы не только бакалавров, но и техникумов, где ребята 1-2 курсов СПО показали уровень разработок, который сегодня, скажем так, должен уже упаковываться и продаваться на рынке. Вот уровень подготовки сегодня рабочих специальностей в системе СПО — конечно, это уникально! В целом я рад и доволен своими студентами! Безумно ими горжусь, — отметил ректор ВГТУ Сергей Колодяжный