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Руководство управы района Савелки встретится с жителями 16 мая
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Руководство управы района Савелки встретится с жителями 16 мая 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Жителей района Савелки приглашают на очередную встречу с главой районной управы Андреем Макшанцевым. Плановое мероприятие пройдет в актовом зале управы в корпусе 311 в среду, 16 мая, в семь часов вечера, и будет посвящено вопросам потребительского рынка. В ходе собрания, жителям расскажут о состоянии и работе предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории района.
Также будет озвучена информация о пресечении несанкционированной торговли в районе. На встрече все желающие смогут задать интересующие вопросы главе управы и высказать свои пожелания.
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