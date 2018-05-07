Руководство управы района Савелки встретится с жителями 16 мая

Жителей района Савелки приглашают на очередную встречу с главой районной управы Андреем Макшанцевым. Плановое мероприятие пройдет в актовом зале управы в корпусе 311 в среду, 16 мая, в семь часов вечера, и будет посвящено вопросам потребительского рынка. В ходе собрания, жителям расскажут о состоянии и работе предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории района.

Также будет озвучена информация о пресечении несанкционированной торговли в районе. На встрече все желающие смогут задать интересующие вопросы главе управы и высказать свои пожелания.