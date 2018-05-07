Ещё
Две нижегородские организации победили во всероссийского конкурса по соцэффективности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две нижегородские организации победили во всероссийского конкурса по соцэффективности 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские организации стали победителями всероссийского конкурса по социальной эффективности. Об этом сообщали в министерстве соцполитики Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» заняло первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Арзамасское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получило первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Церемония награждения состоялась в Доме Правительства РФ.
Newsroom24: последние новости
Платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами автозаводцам пока не нужно, - Панов Нижегородцы перекрыли дорогу из-за огромных сумм в квитанциях Работы по гидроизоляции начаты на мосту через Кудьму в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина386
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев162
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели268
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»161
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение