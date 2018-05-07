Две нижегородские организации победили во всероссийского конкурса по соцэффективности

Нижегородские организации стали победителями всероссийского конкурса по социальной эффективности. Об этом сообщали в министерстве соцполитики Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» заняло первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Арзамасское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получило первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».