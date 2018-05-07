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Координатор самарского «Бессмертного полка»: «Акция стала поистине всенародной традицией»
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Координатор самарского «Бессмертного полка»: «Акция стала поистине всенародной традицией» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Акция „Бессмертный полк“ уже стала поистине всенародной традицией. Когда 9 мая присоединяешься к многотысячной колонне Полка и повсюду видишь портреты героев войны, — испытываешь целую гамму очень сильных эмоций, — делится координатор акции Дарья Мокшина. — Прежде всего — это безмерная благодарность бесстрашно сражавшимся в Великую Отечественную, „всё живое спасшим, себя не спасшим“, погибшим ради нашего мирного будущего. А также — острое осознание того, насколько трагичной, несмываемой страницей вклинилась эта война не только в нашу, но и в мировую историю».
Напомним, в этом году построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 9:00 до 10:15 на ул. Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской).
Пройти к месту сбора можно через три КПП: со стороны ул. Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской; со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской; со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на ул. Молодогвардейской в одну монолитную колонну.
После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь им. В. В. Куйбышева, на которой в этот момент будет находиться более 20 тыс. зрителей.
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