Координатор самарского «Бессмертного полка»: «Акция стала поистине всенародной традицией»

«Акция „Бессмертный полк“ уже стала поистине всенародной традицией. Когда 9 мая присоединяешься к многотысячной колонне Полка и повсюду видишь портреты героев войны, — испытываешь целую гамму очень сильных эмоций, — делится координатор акции Дарья Мокшина. — Прежде всего — это безмерная благодарность бесстрашно сражавшимся в Великую Отечественную, „всё живое спасшим, себя не спасшим“, погибшим ради нашего мирного будущего. А также — острое осознание того, насколько трагичной, несмываемой страницей вклинилась эта война не только в нашу, но и в мировую историю».

Напомним, в этом году построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 9:00 до 10:15 на ул. Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской).

Пройти к месту сбора можно через три КПП: со стороны ул. Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской; со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской; со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на ул. Молодогвардейской в одну монолитную колонну.

После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь им. В. В. Куйбышева, на которой в этот момент будет находиться более 20 тыс. зрителей.