Анфиса Чехова рассказала, где нужно отдыхать

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась секретами полноценного отдыха на острове Бали.

По мнению Чеховой, на Бали стоит ехать, чтобы найти себя и гармонию, а вовсе не за океаном и солнцем. Здесь человек начинает спокойнее дышать и мыслить, осознает, что внутреннее счастье — самое главное в жизни.

"На Бали нужно заниматься йогой на рассвете, завтракать в бесконечных маленьких кафешках, где всё без глютена, сахара, часто вегетарианское, правильное, но очень вкусное", — поделилась Чехова. Кроме того, на острове девушка ходит на массаж, общается с целителями, занимается духовными практиками.

Также Анфиса предлагает туристам знакомиться с новыми людьми, кататься на скутере, «зависать» в клубах, слушать джаз, купаться в бассейне. Иными словами, Чехова представляет Бали уникальным местом, где каждый человек становится более здоровым, бодрым и счастливым, начинает действительно осознавать свою жизнь и после поездки хочет поменять ее к лучшему.