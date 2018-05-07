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Анфиса Чехова рассказала, где нужно отдыхать
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Анфиса Чехова рассказала, где нужно отдыхать 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась секретами полноценного отдыха на острове Бали.
По мнению Чеховой, на Бали стоит ехать, чтобы найти себя и гармонию, а вовсе не за океаном и солнцем. Здесь человек начинает спокойнее дышать и мыслить, осознает, что внутреннее счастье — самое главное в жизни.
"На Бали нужно заниматься йогой на рассвете, завтракать в бесконечных маленьких кафешках, где всё без глютена, сахара, часто вегетарианское, правильное, но очень вкусное", — поделилась Чехова. Кроме того, на острове девушка ходит на массаж, общается с целителями, занимается духовными практиками.
Также Анфиса предлагает туристам знакомиться с новыми людьми, кататься на скутере, «зависать» в клубах, слушать джаз, купаться в бассейне. Иными словами, Чехова представляет Бали уникальным местом, где каждый человек становится более здоровым, бодрым и счастливым, начинает действительно осознавать свою жизнь и после поездки хочет поменять ее к лучшему.
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