Рустэм Хамитов: «С начала года в Башкирии жильё получили 19 ветеранов Великой Отечественной войны»

Накануне 73-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне глава Башкирии вспомнил всех тех, кто защищал Родину на полях сражений, и кто трудился не покладая рук в тылу.

— Мы с вами рады тому, что наши дорогие ветераны, несмотря на свои годы, по-прежнему среди нас. Сегодня с нами в строю 1210 фронтовиков и 632 инвалида Великой Отечественной войны, почти 32 тысячи тружеников тыла. Всем им республика оказывает комплексную адресную помощь, — сказал Рустэм Хамитов

По словам руководителя региона, в прошлом году социальную поддержку оказали 25 тысячам ветеранов. Около 34 тысяч ветеранов прошли диспансеризацию и оздоровились в санаториях.

— С 2010 года жилищные сертификаты получили более 11 тысяч человек. С начала года 19 ветеранов Великой Отечественной войны и более 150 членов семей погибших, инвалидов и участников войны улучшили жилищные условия, — заявил Рустэм Хамитов.

Со слов главы Башкирии, в ближайшее время сертификаты вручат ещё семи ветеранам и вдовам участников боевых действий.