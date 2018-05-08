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Рустэм Хамитов: «С начала года в Башкирии жильё получили 19 ветеранов Великой Отечественной войны»
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Рустэм Хамитов: «С начала года в Башкирии жильё получили 19 ветеранов Великой Отечественной войны» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Накануне 73-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне глава Башкирии вспомнил всех тех, кто защищал Родину на полях сражений, и кто трудился не покладая рук в тылу.
— Мы с вами рады тому, что наши дорогие ветераны, несмотря на свои годы, по-прежнему среди нас. Сегодня с нами в строю 1210 фронтовиков и 632 инвалида Великой Отечественной войны, почти 32 тысячи тружеников тыла. Всем им республика оказывает комплексную адресную помощь, — сказал Рустэм Хамитов.
По словам руководителя региона, в прошлом году социальную поддержку оказали 25 тысячам ветеранов. Около 34 тысяч ветеранов прошли диспансеризацию и оздоровились в санаториях.
— С 2010 года жилищные сертификаты получили более 11 тысяч человек. С начала года 19 ветеранов Великой Отечественной войны и более 150 членов семей погибших, инвалидов и участников войны улучшили жилищные условия, — заявил Рустэм Хамитов.
Со слов главы Башкирии, в ближайшее время сертификаты вручат ещё семи ветеранам и вдовам участников боевых действий.
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