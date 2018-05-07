Аренда «Уральского рабочего» подорожала на сто тысяч рублей

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по УрФО (АУПИК) повторно вынесло на торги здание типографии «Уральский рабочий». По сравнению с предыдущим аукционом, который не состоялся по неназванным причинам, аренда памятника федерального значения подорожала на 116 тысяч рублей.

Согласно аукционной документации, потенциальный арендатор получит знаменитый памятник эпохи конструктивизма в пользование сроком на 25 лет с ежемесячным платежом в размере 518,6 тысячи рублей. Торги намечены на 29 мая.

При этом на потенциального арендатора налагаются довольно строгие охранные обязательства. В частности, ему запрещено увеличивать объемно-пространственные характеристики объекта, складировать в помещениях взрывоопасные и горючие материалы, а также химически-активные вещества.

Кроме того, арендатор обязан за свой счет следить за сохранностью здания, заниматься благоустройством территории, организовывать и финансировать археологические спасательные полевые работы на объекте.

"Уральский рабочий" превратится в мега-ресторан

Следует напомнить, что в начале 2017 года федеральные власти внесли типографию в прогнозный план приватизации. А в июле стало известно, что на территории «Уральского рабочего» может разместиться ресторанная галерея. Экспертиза Уральского центра проектирования и реставрации назвала такое использование здания допустимым.