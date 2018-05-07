Алтабаева назвала иск против нее «злоупотреблением правом»

СЕВАСТОПОЛЬ , 7 мая — РИА Новости Крым . Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что правительство города неправомерно пытается привлечь ее к ответственности в судебном порядке.

В понедельник, 7 мая, состоится первое судебное заседание по иску губернатора Дмитрия Овсянникова , поданного на Алтабаеву. Поводом этого разбирательства послужил отказ спикера поставить на голосования поправки к законопроекту о бюджете на 2018-й и последующие 2019 и 2020 годы. Рассмотрение документа проходило в конце 2017 года.

По мнению Алтабаевой, обвинения губернатора в незаконном бездействии (не удовлетворение требования о созыве внеочередного заседания Заксобрания) безосновательны, а факт подачи иска в суд — это злоупотребление правом.

"С конца ноября 2017 года вся работа Законодательного собрания Севастополя была посвящена рассмотрению и принятию бюджета города на трехлетний период 2018-2020 годов. Правительство Севастополя во главе с губернатором Дмитрием Овсянниковым с самого начала бюджетного процесса заняли деструктивную позицию, не соблюдали требования бюджетного законодательства по вопросам формирования, рассмотрения и принятия главного финансового документа Севастополя", — цитирует Алтабаеву пресс-служба Заксобрания.

Спикер отметила, что законопроект о бюджете на 2018-2020 годы с отдельными материалами к нему поступил на три недели позже установленного срока. Кроме того, добавила она, в пакете документов отсутствовали обязательные заключения Контрольно-счетной палаты Севастополя (КСП) и министерства финансов РФ . Кроме того, в начале декабря Овсянников внес еще один законопроект — предусматривающий изменения уже в действующий закон о бюджете на 2017 год. Этот документ (объем более 500 страниц) также не содержал материалов необходимых заключений КСП и Минфина РФ.

8 декабря 2017 года губернатор направил в парламент требование о проведении внеочередного пленарного заседания 20 декабря 2017 года. По словам спикера местного парламента, он настаивал на рассмотрении законопроектов о бюджете на 2018-2020 годы и внесении изменений в бюджет 2017 года во внеочередном порядке. «Это же письмо содержало прямо противоположное требование — рассмотреть законопроект о внесении изменений в бюджет 2017 года и принять его в первоочередном порядке на пленарном заседании 12 декабря 2017 года. Завершалось же письмо фразой, что „в случае принятия вышеуказанных законов на пленарном заседании 12 декабря 2017 года, требование о созыве внеочередного заседания считается отозванным“, — подчеркивает пресс-служба Заксобрания.

По словам Алтабаевой, противоречия в требованиях Овсянникова признала прокуратура Севастополя, а затем и генеральная прокуратура

12 декабря, когда от губернатора поступило требования о созыве внеочередного заседания, законопроекты об изменениях в бюджет 2017 года и бюджете на 2018 год и последующие периоды 2019-2020 годов были приняты в первом чтении. 13 декабря первый документ был принят во втором чтении и подписан губернатором.

В Заксобрании считают, что таким образом требование о рассмотрении законопроектов в первоочередном порядке было исполнено. Заявления Овсянникова на пленарном заседании, а также сам текст его обращения в парламент дали основания рассматривать его требование о созыве внеочередного заседания отозванным.

»В настоящее время в Законодательном собрании Севастополя отсутствует какое-либо логическое объяснение причин подобного поведения Дмитрия Овсянникова. Возможно, прояснить все обстоятельства и мотивы поступков высшего должностного лица города Севастополя удастся в суде", — отметила Алтабаева.

Ранее представитель губернатора в севастопольском парламенте Михаил Вавилов сообщил, что правительство города подало с иск на главу Заксобрания Екатерину Алтабаеву за отказ созвать внеочередную сессию в конце 2017 года по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, чтобы принять закон о бюджете. По его словам, спикер нарушила 184 федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».