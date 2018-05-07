«Специалисты радиотехнической промышленности стоят на страже безопасности нашей страны, обеспечивают мирное небо у нас над головой»

Фото www.government-nnov.ru«Специалисты радиотехнической промышленности стоят на страже безопасности нашей страны, обеспечивают мирное небо у нас над головой»

Уважаемые работники и ветераны всех отраслей связи и электронных средств массовой информации! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем радио!

Этот день имеет особое значение для нашего региона. В Нижнем Новгороде несколько лет жил и работал Александр Попов . Именно здесь, в Нижегородской радиолаборатории, свои первые шаги делала советская радиотехническая промышленность. В тяжелейших условиях ученым удавалось создавать передовые разработки, опережающие свое время. Традиции, заложенные тогда, получили развитие в последующие десятилетия. В Университете имени Лобачевского был создан радиофизический факультет, работали НИИ, всемирную известность получил Нижегородский телевизионный завод им. Ленина. В 1924 году Нижний Новгород стал одним из пионеров страны в области регулярного радиовещания.

Опираясь на богатые традиции, сегодня все отрасли связи в регионе активно развиваются. Мы уже не мыслим своей жизни без мгновенного обмена информацией, и именно от вас, работников связи, зависит качество и стабильность этих процессов. Специалисты радиотехнической промышленности стоят на страже безопасности нашей страны, обеспечивают мирное небо у нас над головой. Электронные средства массовой информации активно участвуют в жизни общества, информируют и радуют нижегородцев, делая нашу жизнь богаче и интереснее.

Поздравляю с Днем радио всех причастных к этому прекрасному празднику! Желаю вам чистого эфира и стабильного сигнала!, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.