В ГУ МВД России по Саратовской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Торжественное мероприятие, приуроченное к 73-й годовщине Великой Победы, традиционно началось с построения личного состава. Почетными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие личный состав и руководство главка, а также многочисленные приглашенные — представители органов исполнительной власти региона, общественных и религиозных организаций, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратились начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, заместитель председателя Правительства Саратовской области Василий Разделкин . До этого гости стали участниками церемонии открытия мемориальной доски Героям Советского Союза — участникам Великой Отечественной войны, профессиональная судьба которых связана со службой в органах внутренних дел в Саратовской области.

С особой теплотой присутствующие приветствовали участвующих в праздничном мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны. Один из фронтовиков — подполковник милиции в отставке Петр Михайлович Лимасов обратился к присутствующим с поздравлениями в честь Дня Победы.

В ходе торжества были вручены погоны сотрудникам, которым присвоены очередные специальные звания. Завершило мероприятие прохождение личного состава торжественным маршем. Вместе с сотрудниками полиции в торжественном строю прошли воспитанники Саратовской кадетской школы-интерната № 2 имени В. В. Талалихина и члены отряда «Юный друг полиции» из Балашовского района Саратовской области.

В завершение торжественных мероприятий состоялся праздничный концерт, подготовленный Культурным центром ГУ МВД России по Саратовской области.