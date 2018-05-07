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В ГУ МВД России по Саратовской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы
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В ГУ МВД России по Саратовской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Торжественное мероприятие, приуроченное к 73-й годовщине Великой Победы, традиционно началось с построения личного состава. Почетными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие личный состав и руководство главка, а также многочисленные приглашенные — представители органов исполнительной власти региона, общественных и религиозных организаций, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Со словами приветствия к участникам мероприятия обратились начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, заместитель председателя Правительства Саратовской области Василий Разделкин. До этого гости стали участниками церемонии открытия мемориальной доски Героям Советского Союза — участникам Великой Отечественной войны, профессиональная судьба которых связана со службой в органах внутренних дел в Саратовской области.
С особой теплотой присутствующие приветствовали участвующих в праздничном мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны. Один из фронтовиков — подполковник милиции в отставке Петр Михайлович Лимасов обратился к присутствующим с поздравлениями в честь Дня Победы.
В ходе торжества были вручены погоны сотрудникам, которым присвоены очередные специальные звания. Завершило мероприятие прохождение личного состава торжественным маршем. Вместе с сотрудниками полиции в торжественном строю прошли воспитанники Саратовской кадетской школы-интерната № 2 имени В. В. Талалихина и члены отряда «Юный друг полиции» из Балашовского района Саратовской области.
В завершение торжественных мероприятий состоялся праздничный концерт, подготовленный Культурным центром ГУ МВД России по Саратовской области.
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