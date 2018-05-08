Ещё
В Подмосковье в ближайшие месяцы капитально отремонтируют свыше 300 км ЛЭП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье в ближайшие месяцы капитально отремонтируют свыше 300 км ЛЭП 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
«Мособлэнерго» приступило к выполнению программ по капремонту и строительству электросетей в Подмосковье, в частности, в ближайшие месяцы в рамках подготовки к зиме планируется отремонтировать более 300 километров и построить свыше 200 километров линий электропередачи (ЛЭП), говорится в сообщении пресс-службы компании.
Основной этап программ 2018 года по капитальному ремонту и строительству объектов электросетевого хозяйства начался на территории Московской области.
«Всего в течение ближайших месяцев энергетикам предстоит провести капитальный ремонт более 307 километров линий электропередачи, 612 единиц оборудования и строительных частей подстанций, расчистить 211 гектаров охранных зон воздушных линий на территории Подмосковья. Капитальный ремонт сетей и оборудования проводится также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов», — отмечается в сообщении.
Инвестиционная программа «Мособлэнерго» в 2018 году охватит территорию большинства муниципальных образований области. Планируется построить более 200 километров новых линий электропередачи, ввести 89 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Объемы финансирования инвестпрограммы ежегодно увеличиваются, в том числе и за счет растущего количества заявок потребителей на строительство электросетевой инфраструктуры для выполнения технологического присоединения.
«Основной объем работ по инвестиционной программе и программе капитального ремонта компания традиционно проводит в весенние и летние месяцы. Вслед за завершением осенне-зимнего периода энергетики приступают к подготовке к следующей зиме», — напоминается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Труп собаки обнаружили на борту самолета в аэропорту «Домодедово» Зал исторической правды открылся в музее Победы в Москве Пресс‑конференция, посвященную экофоруму «СтЭКОвка» в Подмосковье, пройдет в РИАМО 14 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана105
На «Евровидении» произошло ЧП63
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится144
Астролог предсказал победу Путина и пожалел63
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1115
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение