В Подмосковье в ближайшие месяцы капитально отремонтируют свыше 300 км ЛЭП

«Мособлэнерго» приступило к выполнению программ по капремонту и строительству электросетей в Подмосковье , в частности, в ближайшие месяцы в рамках подготовки к зиме планируется отремонтировать более 300 километров и построить свыше 200 километров линий электропередачи (ЛЭП), говорится в сообщении пресс-службы компании.

Основной этап программ 2018 года по капитальному ремонту и строительству объектов электросетевого хозяйства начался на территории Московской области.

«Всего в течение ближайших месяцев энергетикам предстоит провести капитальный ремонт более 307 километров линий электропередачи, 612 единиц оборудования и строительных частей подстанций, расчистить 211 гектаров охранных зон воздушных линий на территории Подмосковья. Капитальный ремонт сетей и оборудования проводится также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов», — отмечается в сообщении.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» в 2018 году охватит территорию большинства муниципальных образований области. Планируется построить более 200 километров новых линий электропередачи, ввести 89 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Объемы финансирования инвестпрограммы ежегодно увеличиваются, в том числе и за счет растущего количества заявок потребителей на строительство электросетевой инфраструктуры для выполнения технологического присоединения.

«Основной объем работ по инвестиционной программе и программе капитального ремонта компания традиционно проводит в весенние и летние месяцы. Вслед за завершением осенне-зимнего периода энергетики приступают к подготовке к следующей зиме», — напоминается в сообщении.