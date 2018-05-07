В ходе месячника по благоустройству на объектах «Мособлэнерго» собрали 25 тонн мусора

Работники «Мособлэнерго» в течение месяца проводили работы по благоустройству на вверенных объектах, за это время они привели в порядок территорию площадью около 44 гектаров и собрали более 25 тонн мусора, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Мероприятия по уборке территории ежегодно проводятся в АО «Мособлэнерго» в рамках традиционного месячника по благоустройству, который стартует в начале апреля и продолжается до начала мая. В этом году на субботники вышли свыше 4 тысяч сотрудников компании. Работы проводились на территории всех филиалов компании в Подмосковье

«Работники АО «Мособлэнерго» в ходе месячника по благоустройству собрали и вывезли с территорий вокруг подстанций и вблизи ЛЭП свыше 25 тонн мусора. Силами многотысячного коллектива удалось привести в порядок 44 гектара территорий, окрасить 7 тысяч квадратных метров фасадов трансформаторных подстанций», — отмечается в сообщении.

В канун празднования Дня Победы субботники «Мособлэнерго» прошли на территориях воинских захоронений и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.