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В ходе месячника по благоустройству на объектах «Мособлэнерго» собрали 25 тонн мусора
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В ходе месячника по благоустройству на объектах «Мособлэнерго» собрали 25 тонн мусора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Работники «Мособлэнерго» в течение месяца проводили работы по благоустройству на вверенных объектах, за это время они привели в порядок территорию площадью около 44 гектаров и собрали более 25 тонн мусора, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Мероприятия по уборке территории ежегодно проводятся в АО «Мособлэнерго» в рамках традиционного месячника по благоустройству, который стартует в начале апреля и продолжается до начала мая. В этом году на субботники вышли свыше 4 тысяч сотрудников компании. Работы проводились на территории всех филиалов компании в Подмосковье.
«Работники АО «Мособлэнерго» в ходе месячника по благоустройству собрали и вывезли с территорий вокруг подстанций и вблизи ЛЭП свыше 25 тонн мусора. Силами многотысячного коллектива удалось привести в порядок 44 гектара территорий, окрасить 7 тысяч квадратных метров фасадов трансформаторных подстанций», — отмечается в сообщении.
В канун празднования Дня Победы субботники «Мособлэнерго» прошли на территориях воинских захоронений и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«Персонал «Мособлэнерго» в течение месяца проводил работы по санитарной очистке внутренних и прилегающих территорий производственных помещений, охранных зон трансформаторных и распределительных подстанций, воздушных линий электропередачи. Выполнен большой объем работ. Наши работники также принимали участие в муниципальных и общеобластных субботниках, внесли свой вклад в уборку территории Подмосковья», — сказал первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.
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