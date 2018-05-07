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Волгоградцы принимают участие в проекте «Юный экскурсовод»
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Волгоградцы принимают участие в проекте «Юный экскурсовод» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Проект «Юный Экскурсовод» стартовал в Волгограде.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» директор воскресной школы «Вдохновение» Наталья Андрейшина, первая обзорная экскурсия «Храмы Царицына-Сталинграда-Волгограда» состоялась для учащихся интерната Краснооктябрьского района. Провели ее для ребят воспитанники воскресной школы «Вдохновение». Дети посетили храм Иоанна Кронштадтского, где узнали о личности, в честь которой он назван. На заводе «Красный Октябрь» они побывали в храме Великомученика Георгия Победоносца. Последней точкой маршрута стал храм святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, расположенный на территории больницы Ильича. Юные экскурсоводы рассказали школьникам об истории церквей, правилах поведения в них, как заходить в богоугодное заведение и многом другом.
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