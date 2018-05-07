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Судья официально запретил соседской кошке мочиться на его крыльце
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Судья официально запретил соседской кошке мочиться на его крыльце 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Судья из США Майкл Прайс (Michael Price) выписал запретительный приказ соседской кошке, которая мочилась на его крыльцо. Об этом сообщило издание The News Tribune.
Адвокат Прайса Боб Данн (Bob Dunn) заявил, что дело дошло до того, что семья «не могла выйти на улицу и наслаждаться прогулкой из-за запаха». Тем не менее, он назвал прения «глупым соседским спором». Местная служба контроля за животными подтвердила, что судья неоднократно вызывал их сотрудников в связи с поведением питомца, и добавила, что «согласно закону, кошки на улицах должны появляться только на поводке».
Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Евгений Волох отметил, что решение Прайса нельзя считать законным, так как он забрал результаты дела себе в запечатанном конверте. «Документы должны быть доступны публике. Я считаю, что это судебное решение не имеет адекватного обоснования», — заявил он, потребовав от суда предоставить доступ к материалам дела.
В ответ на это Данн возразил, что секретность объясняется заботой о безопасности судьи. «Материалы дела изъяли, чтобы защитить личную информацию судьи и скрыть его адрес, так как он работает с уголовными преступлениями», — объяснил адвокат. Слушания пройдут в ближайшее время.
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