Теплоходы выйдут на городские линии Архангельска с 9 мая

АРХАНГЕЛЬСК , 8 мая. / ТАСС /. Теплоходы начнут перевозить пассажиров на островные территории Архангельска с 9 мая. Как сообщила пресс-служба городской администрации, соответствующее распоряжение выпустило руководство порта «Архангельск».

"С 23:00 8 мая разрешено самостоятельное плавание судам, не имеющим ледовых усилений, на акватории морского порта Архангельск. В связи с этим уже завтра на смену буксирам придут теплоходы", — говорится в сообщении.

В зимнее время в городе на островные территории организовали ледовые переправы, которые были закрыты перед ледоходом. В период подготовки к ледоходу, когда в акватории проводился спуск льда ледоколами, и во время ледохода перевозка пассажиров осуществлялась буксирами.

По данным Севгидромета, ледоход на Северной Двине завершился во вторник. «На реке остаются только одиночные льдины», — уточнила ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник.