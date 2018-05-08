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Теплоходы выйдут на городские линии Архангельска с 9 мая
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Теплоходы выйдут на городские линии Архангельска с 9 мая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 29.ru
АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. /ТАСС/. Теплоходы начнут перевозить пассажиров на островные территории Архангельска с 9 мая. Как сообщила пресс-служба городской администрации, соответствующее распоряжение выпустило руководство порта «Архангельск».
"С 23:00 8 мая разрешено самостоятельное плавание судам, не имеющим ледовых усилений, на акватории морского порта Архангельск. В связи с этим уже завтра на смену буксирам придут теплоходы", — говорится в сообщении.
В зимнее время в городе на островные территории организовали ледовые переправы, которые были закрыты перед ледоходом. В период подготовки к ледоходу, когда в акватории проводился спуск льда ледоколами, и во время ледохода перевозка пассажиров осуществлялась буксирами.
По данным Севгидромета, ледоход на Северной Двине завершился во вторник. «На реке остаются только одиночные льдины», — уточнила ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник.
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