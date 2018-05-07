УГМК покажет финальный вариант ледовой арены на месте телебашни на Градсовете у губернатора

Концепцию и проект ледовой арены для ХК «Автомобилист» на месте снесенной телебашни скоро вынесут на Градсовет при губернаторе области. Об этом Е1.RU сообщили в пресс-службе УГМК и уточнили, что концепт арены уже готов.

— Начать строительство можно будет в первом квартале 2019 года, — заявили в пресс-службе.

Ожидается, что полностью проект будет реализован в середине — конце 2021 года.

Напомним, 15-тысячную ледовую арену-трасформер (для ХК «Автомобилист», а также для концертных мероприятий) на территории у цирка собирается построить УГМК-Холдинг . Ради этого медники наняли челябинских взрывников «Р. В. С.» и снесли недостроенную телебашню. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten.

На Градсовете представят три варианта внешнего вида арены плюс решения по интерьерам, транспорту, сценариям подсветки, вывескам и входным группам.