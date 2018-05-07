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УГМК покажет финальный вариант ледовой арены на месте телебашни на Градсовете у губернатора
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УГМК покажет финальный вариант ледовой арены на месте телебашни на Градсовете у губернатора 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
Концепцию и проект ледовой арены для ХК «Автомобилист» на месте снесенной телебашни скоро вынесут на Градсовет при губернаторе области. Об этом Е1.RU сообщили в пресс-службе УГМК и уточнили, что концепт арены уже готов.
— Начать строительство можно будет в первом квартале 2019 года, — заявили в пресс-службе.
Ожидается, что полностью проект будет реализован в середине — конце 2021 года.
Напомним, 15-тысячную ледовую арену-трасформер (для ХК «Автомобилист», а также для концертных мероприятий) на территории у цирка собирается построить УГМК-Холдинг. Ради этого медники наняли челябинских взрывников «Р. В. С.» и снесли недостроенную телебашню. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten.
На Градсовете представят три варианта внешнего вида арены плюс решения по интерьерам, транспорту, сценариям подсветки, вывескам и входным группам.
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