Река УГМК: как медники взяли под контроль берега Исети в центре Екатеринбурга

Около года назад УГМК (а точнее АО «Ледовая арена», созданное компанией вместе со свердловскими властями ) получила в уставный капитал более 4 гектаров земли у цирка, не считая телебашни. Вместе с участком площадки «Екатеринбург-Сити», уже на другом берегу Исети, УГМК окончательно утвердилась в статусе крупнейшего владельца земель вблизи реки в центре Екатеринбурга.

Участком у телебашни холдинг не ограничился и за последние полгода взял под контроль новые территории у главной реки Екатеринбурга. Предлагаем посмотреть, какие перспективные земли на набережной будут в распоряжении холдинга и какова их судьба.

ЖК «Макаровский». Это будущий жилой квартал на месте снесенного завода ЕМЗ у Макаровского моста, один из самых старых «речных» проектов холдинга. В 2014 году в несколько заходов опустевший завод снесли, оставив два здания, признанных памятниками: Симановскую мельницу, которую собираются переделать в элитные апартаменты, и здание лаборатории, из которого сделают детский клуб.

В целом же это будет квартал люкс— и бизнес-класса. Его первую очередь вдоль Челюскинцев собираются сдать осенью 2018 года, работы по приспособлению к современному использованию здания Симановской мельницы, если все пойдет гладко, закончат к концу 2019 года. А полностью комплекс из пяти очередей должен быть готов к 2022 году.

Почти напротив Макаровского квартала между улицами Челюскинцев — Октябрьской революции — Ельцина расположен комплекс небоскребов «Екатеринбург-Сити». Он формирует один из самых популярных пейзажей Городского пруда, куда входят башня «Исеть», «Демидов» и отель «Хаятт» от УГМК в сочетании с «белым домом» и элитной высоткой на Февральской Революции.

Башню «Исеть», самое высокое на данный момент здание Екатеринбурга с элитными апартаментами, строили с 2008 по 2016 год. Предполагалось, что к 2023 году, то есть к трехсотлетию Екатеринбурга, рядом с башей «Исеть» построят еще более высокую башню — «Екатерина». Но эти планы были незаметно свернуты: УГМК утвердила новую планировку квартала «Екатеринбург-Сити» — ульяновская компания разработала концепт по мотивам сказов Бажова «Медная гора».

Когда будет реализован проект, неясно — вопрос с востребованностью новых высотных деловых и апартаментных комплексов все еще не решен. В УГМК отмечают, что сейчас в рамках проекта ведутся подготовительные работы. А в 2018 году планируется полностью завершить благоустройство территории вокруг башни «Исеть».

Собор святой Екатерины. Кусок сквера на Октябрьской площади, который при благоприятном заключении экспертов по его пригодности для строительства может перейти под контроль УГМК и РМК — другого медного гиганта. Это место неподалеку от Театра драмы, куда с Городского пруда перенесли проект Храма-на-воде, который задумали главы металлургических корпораций Игорь Алтушкин Андрей Козицын . Предполагается, что собор должен появиться к трехсотлетию Екатеринбурга, однако актуальный проект «храма на драме», как прозвали его в народе, пока публике не представили.

Ледовая арена для ХК «Автомобилист» на месте телебашни. Эту историю горожане помнят хорошо: год назад Е1.RU написал о том, что башню снесут ради ледовой арены, в июле 2017 года арену передали под контроль УГМК, и довольно скоро официальное заявление о сносе сделал губернатор Евгений Куйвашев . Башню снесли 24 марта 2018 года.

Проект новой ледовой арены должны вынести на Градсовет при губернаторе, сообщили в УГМК. Ее концепт готов, и работы по ее возведению могут начаться уже в 1-м квартале 2019 года, а готова она может быть в середине — конце 2021 года. В зону влияния арены попадет противоположный берег Исети, где предприятия-партнеры собираются построить паркинги для спортивного сооружения и пешеходный мост.

Приборостроительный завод на Горького, 17. По данным источников Е1.RU, здание УГМК этой зимой выкупило его вместе с участком у строительной компании PRINZIP. Строительная компания собиралась переделать его в элитную жилую недвижимость (с помощью реконструкции или сноса завода — история умалчивает, но здание не было памятником и у PRINZIP был карт-бланш), а во дворе построить гостиницу.

УГМК, по некоторым данным, в кои-то веки не хочет сносить красивый завод, а собирается его немного достроить в высоту и разместить там художественную галерею. В самом холдинге от комментариев отказываются, отмечая при этом, что информация о конечных решениях и сделках неверна и проект пока находится «в неопределенной стадии».

Также в 2017 году УГМК начала процесс выкупа с открытых торгов недостроя возле «белого дома» и Октябрьской площади — и получила большую его часть примерно за 200 миллионов. В 90-е тут собирались построить бизнес-центр, но собственник — ГУП СО «Уралвнешторг» — не смог обеспечить платежи по кредиту Уралтрансбанку и ушел в банкротство. На память об этом на недострое все еще висят баннеры Уралтрансбанка, появившиеся тут к ШОС . Как рассказывают источники Е1.RU, жилье во всех его разновидностях — сегодня товар более ходовой, чем любая деловая недвижимость, поэтому УГМК переориентирует проект с офисов на квартиры и апартаменты.

На берегу Исети есть еще два объекта, которым срочно требуется мощный инвестиционный рычаг, чтобы вернуть их территории к жизни. Первый — это недостроенная гостиница «Дели», вместе с площадкой телебашни формировавшая «зону отчуждения» у цирка возле Куйбышева . В отличие от телебашни о гигантской кирпичной «заброшке» вряд ли кто-то в городе будет жалеть.

А еще прямо рядом с приборостроительным заводом по адресу Первомайская, 1 находится золотосплавная лаборатория, памятник архитектуры конца позапрошлого века, которая сейчас пустует и разрушается на глазах (а за ней во внутреннем дворе можно что-нибудь построить). Если УГМК решит продолжить экспансию на Исеть, то разрешение вопроса с этими объектами действительно могло бы украсить Екатеринбург, по крайней мере снаружи.