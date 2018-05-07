Немецкий политик: большинство жителей Германии хотят диалога с Россией

"Я считаю, что это в интересах Германии и России, прийти к ослаблению взаимных санкций", — отметила она, добавив, что для этого обе страны должны «двигаться навстречу друг другу», а Россия должна «внести свой вклад».

По словам Швезиг, за четыре года взаимных санкций стало понятно, что своей цели они не достигли. Она подчеркнула, что в Мекленбурге-Передней Померании они больше всего ударили по сельскохозяйственному сектору, особенно по местным крестьянам, которые «теперь больше не могут продавать сыр».

Она также отметила, что такую позицию по санкциям поддерживают не только в СДПГ.

"Например, я едина во мнении со своим коллегой Райнером Хазелоффом из «Христианско-демократического союза» (ХДС), премьер-министром федеральной земли Саксония-Ангальт. Он тоже выступает за взаимное ослабление санкций", — заявила Швезиг.

Многие жители Мекленбурга-Передней Померании хотели бы, чтобы Германия в отношениях с Россией «наводила мосты» и взяла на себя роль посредника в урегулировании конфликтов, отметила она далее.

"Не только жители Восточной Германии, подавляющее большинство людей во всей Германии хотели бы более отчетливого диалога с Россией", — добавила политик.