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Судебные приставы восстановили права работника
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Судебные приставы восстановили права работника 

Время бухгалтера 1 час назад
Мужчину уволили с должности машиниста-кочегара энергетической компании. В тексте приказа об увольнении говорилось, что он систематически не выполнял свои должностные обязанности, не имея на это весомых причин. Однако гражданин пришел к выводу, что уволили его, нарушив закон, так как трудился мужчина хорошо и взысканий не имел. Мужчина подал в суд иск к бывшему работодателю.
Суд встал на сторону истца и обязал компанию восстановить его в должности. Судебный пристав посетил предприятие, вручил представителю компании все документы и напомнил об ответственности, грозящей за невыполнение решения суда.
Спустя несколько дней мужчину восстановили на работе.
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