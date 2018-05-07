«Пернатые истории» познакомили жителей ЮЗАО с жизнью птиц

Во время экскурсии «Пернатые истории» (7+) жителям ЮЗАО рассказали, какие птицы поют в Битцевском лесу.

А также во время экскурсии все собравшиеся с восторгом наблюдали за птицами и учились определять их по голосам, потом был проведен маршрутный учет численности пернатых Битцевского леса. Данные внесли в международную базу данных ebird.org.

Напоминаем, что все экскурсии бесплатные и проводятся почти ежедневно. Адрес экоцентра «Битцевский лес» — Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Справки по телефону: 8 (916) 306-56-50.